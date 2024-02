L’émission « Parole d’Experts » aborde aujourd’hui les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finances 2024, en mettant l’accent sur les mesures impactant entreprises, personnes physiques, et particuliers. M. Rachid Erabhaoui, Chef Subdivisionnaire général à la Direction Générale des Impôts de Casablanca, est invité pour décrypter les modifications significatives de cette loi qui nous concerne tous.

Une réforme axée sur la TVA

Au cœur de cette réforme, la TVA occupe une place prépondérante. L’objectif annoncé est d’alléger le fardeau fiscal sur certains produits de première nécessité, qui seront désormais exonérés de TVA, tout en ajustant les taux pour d’autres catégories de produits et services. Cette mesure vise à rendre le système fiscal plus juste et plus équilibré, en soulageant en particulier les ménages les moins aisés.

Priorité à la lutte contre la fraude fiscale

Un autre pilier de la réforme est la lutte contre la fraude fiscale. Pour ce faire, une nouvelle mesure sera introduite : la retenue à la source sur certaines transactions. Cette initiative a pour but d’inciter les entreprises à vérifier la conformité fiscale de leurs fournisseurs, renforçant ainsi la transparence et l’intégrité du système fiscal. Cette mesure, qui entrera en vigueur en juillet 2024, est perçue comme un outil crucial dans l’effort de réduction de la fraude fiscale.

Simplification des taux de TVA

La réforme envisage également de simplifier le système de TVA en réduisant le nombre de taux applicables. Passer de quatre à deux taux (10% et 20%) d’ici 2026 est une démarche qui vise à faciliter la gestion de la TVA pour les entreprises et à renforcer la neutralité de cet impôt. Cette simplification devrait permettre une meilleure compréhension et une application plus aisée de la TVA pour toutes les parties prenantes.

Implications pour les entreprises et les particuliers

Les changements apportés par la réforme fiscale de 2024 auront des répercussions significatives tant pour les entreprises que pour les particuliers. En allégeant la charge fiscale sur les produits de première nécessité et en luttant efficacement contre la fraude fiscale, le Maroc s’engage dans une voie qui favorise l’équité et soutient la croissance économique. Ces mesures, en renforçant la confiance dans le système fiscal, devraient encourager les investissements et stimuler l’activité économique à travers le pays.