Fort de ses 15 ans d’expérience, ValueIT accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et l’optimisation de leur système d’information. Pour en parler, Abdellah El Khayati, directeur général de ValueIT, est l’invité de « Paroles d’Experts ».

L’année 2023 continue de souligner l’importance de la transformation digitale. Mais pourquoi ? Parce qu’elle représente « un continuum, un voyage, et non pas une destination », explique Abdellah El Khayati, Directeur général de ValueIT, sur le plateau de « Paroles d’Experts ».

D’habitude, l’entreprise définit une cible qu’elle désire atteindre à travers un portefeuille de projets. Hors aujourd’hui, au vu de l’évolution rapide des technologies, cette cible n’est pas clairement définie », poursuit l’expert, « il est indispensable de s’adapter continuellement aux nouvelles technologies qui permettent de transformer les business models ».

Fondée en 2008, ValueIT est une entité de services digitaux dédiés à soutenir les entreprises dans leur évolution numérique. Elle assiste les sociétés pour améliorer leur système informatique, le perfectionner et le transformer en un véritable instrument de développement et de compétitivité.

Le groupe se compose de ValueIT (Développement de solutions), DataLeap (Gouvernance et valorisation de la data) et s’associe à Betterways pour la partie accompagnement agile et mise en place de feuille de route digitale.

« En matière de transformation digitale, certaines entreprises sont en avance, d’autres partent de zéro » souligne notre expert.

« Nous analysons la situation du client de façon holistique : diagnostic de l’existant, cartographie du système d’information, etc. A partir de cet état des lieux clair, et compte tenu des objectifs de l’entreprise, nous mettons en place une stratégie digitale avec les managers de l’entreprise, puis on identifie un portefeuille de projets pour sa mise en œuvre », précise Abdellah El Khayati qui met en garde contre les principales erreurs à éviter :

l’absence de vision et de stratégie business qui tirera profit de la technologie;

sous-estimer le facteur humain, et l’impact de la culture d’entreprise

sous-estimer l’aspect budgétaire de la transformation digitale (absence de priorisation en voulant tout faire d’un seul coup).

Pour relever ces différents défis, ValueIT s’est dotée d’une vingtaine de collaborateurs en CDI, plusieurs freelances et des partenaires pour soutenir les entreprises dans leur transition digitale en les aidant à mieux comprendre et utiliser les outils numériques.