Faute de trouver les bons profils, de plus en plus d’entreprises font appel aux freelances, un statut de travailleur indépendant qui attire de plus en plus de jeunes, en particulier dans le secteur IT. Pour jouer les intermédiaires, des sociétés comme Werin Group se sont spécialisées dans la mise à disposition de profils IT hautement qualifiés pour les entreprises. Pour nous parler de ce marché de freelances IT, Nawfal Sedraoui, directeur général de Werin Group.

Pas toujours facile de trouver le bon profil pour mener une mission particulière. C’est la problématique soulevée par Werin Group qui s’est donné pour mission de mettre à la disposition de ses clients des profils IT hautement qualifiés. Parmi eux, des développeurs, des ingénieurs informatiques, des spécialistes du cloud… Des profils qui se font rares et qui intéressent également les entreprises étrangères qui viennent faire leur marché chez nous.

Et ces spécialistes l’ont bien compris. Fini le salariat pour eux, ils préfèrent largement le statut de freelance, plus souple et surtout plus rentable pour eux.

“C’est une réalité du marché aujourd’hui, confirme Nawfal Sedraoui. Nous sommes face à un changement de mindset dans le sens où ce sont ces profils qui sont demandeurs du statut de travailleur indépendant”. Ce dernier a en effet tout à y gagner : plus libre dans le choix de ses missions, des technologies… Et de leur côté, les entreprises gagnent également au change. “Elles font appel à nos services pour les accompagner à identifier les meilleurs profils qui pourront intervenir sur la durée d’un projet informatique”, précise Nawfal Sedraoui. Principaux intéressés, les grandes structures nationales mais aussi étrangères qui trouvent dans ce système de nombreux avantages.

Fuite des cerveaux

Werin Group qui existe depuis 2015 a vu ce phénomène s’accélérer lors de la période covid. Jusque-là, la société employait principalement des séniors pour répondre aux différents besoins, mais la période covid a fait apparaître de nouvelles demandes, principalement dans le secteur IT. “On a vu apparaître des jeunes qui se lançaient en tant que freelance sur le marché des IT pour répondre aux demandes, car il y a une pénurie de ces profils au Maroc”, souligne M. Sedraoui.

Plusieurs explications à cela : une formation inadaptée, la fuite des cerveaux à l’étranger et enfin le télétravail qui permet de travailler de chez soi et sans visa pour des entreprises étrangères.

Réalisée par Werin Group, une étude quantitative du marché du freelance IT au Maroc fait ressortir que le secteur bancaire reste le plus demandeur de freelance avec 73,8 % du marché suivi très loin derrière par les services avec 11 % des demandes seulement.

Profils recherchés

On apprend dans cette étude réalisée auprès d’un échantillon de 3100 freelances et 725 demandes client, que plus des 50 % des demandes concernent des développeurs et des business analystes suivis des profils Data qui arrivent en 4e position, avec une légère progression.

Si le marché du freelance est en pleine expansion, la question se pose quant au rapport de confiance entre ce travailleur indépendant et l’entreprise étant donné qu’il peut accéder et manipuler des données sensibles. “Il existe des contrats-cadres qui couvrent des volets comme la confidentialité, la protection des données personnelles et professionnelles. Les freelances n’interviennent qu’une fois signés ces contrats et les clauses qui les accompagnent”, précise notre invité.

Il y a des engagements de part et d’autre, comme le stipule le Code du commerce, sachant que l’on travaille sur des projets dont la durée varie de 2 à 3 ans. Forcément, la relation de confiance participe au succès de ce projet, précise notre invité qui reste confiant quant à l’avenir avec le plan Maroc digital et l’annonce de la Coupe du monde.

