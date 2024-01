Devenu très tendance ces dernières années, le phénomène du management participatif fait ses débuts chez nous. Comment ça marche, quels sont ses objectifs et ses limites, qui est concerné… Autant de questions qui viennent à l’esprit dès qu’on imagine une entreprise sans hiérarchie pyramidale. Pour y répondre, Benjamin Demay, DG de Wobz Technologies Maroc, qui a mis en place ce système d’entreprise libérée avec l’aide de Yasmina Naas, DG du cabinet de consulting RH, Y stratégie.

Une entreprise sans patron ? Beaucoup l’ont rêvé, Wobz Technologies l’a fait. Installée au Maroc depuis deux ans, cette filiale de Wobz France, leader mondial de la personnalisation de contenants réutilisables, a mis en place un management participatif. Partie de rien, l’entreprise spécialisée dans l’impression de gobelets personnalisables a développé Custom Desk, une suite logicielle unique et modulable qui intègre toutes les ressources nécessaires au fonctionnement d’un projet.

Pourquoi avoir choisi le Maroc ? “Pour répondre à un problème de recrutement de profils tech devenus rares en France, précise le DG de Wobz Technologies Maroc. Le bouche-à-oreille à fait le reste”. Lancé en novembre 2022, le projet a pris forme rapidement grâce notamment à l’accompagnement du cabinet Y Stratégie qui s’est impliqué dès le départ et tout au long du processus : dès l’élaboration du business plan, en passant par le recrutement des équipes puis à la gestion RH.

“Aujourd’hui, les équipes ont grossi pour passer de 0 à 22 personnes en six mois”, précise Yasmina Naas dont le cabinet gère toujours en externe et au quotidien le volet des ressources humaines. L’originalité de l’entreprise réside dans son fonctionnement de management participatif supprimant le système hiérarchique pyramidal.

Ce management participatif permet aux salariés de concourir pleinement à la vie de l’entreprise, en favorisant la coopération, en les associant notamment dans les prises de décision. L’objectif à terme est d’améliorer la performance, l’efficacité individuelle et collective ainsi que la productivité explique Benjamin Demay.

Autogestion

Alors comment ça marche ? “On fonctionne avec des cercles de projets et des experts référents qui vont former des équipes. Au sein de ces équipes, on va définir une réflexion commune, des objectifs, une méthodologie…” Résultat : la prise de décision est plus rapide et la production améliorée avec en prime, une grande souplesse pour s’adapter aux demandes. Cette forme d’autogestion a permis à l’entreprise de responsabiliser ses collaborateurs et de les rendre plus performants.

Et cette autogestion va encore plus loin quand l’entreprise joue la confiance en transmettant à chacun de ses collaborateurs une carte bancaire. “100 % de nos salariés ont une CB de la boite explique Benjamin. Ils sont autonomes et cela permet de couvrir des dépenses courantes sans passer par les systèmes de validation”.

“Chacun se sent responsabilisé”

L’avantage de ce système est qu’il pousse les gens à bien faire leur travail souligne le DG : “Chaque personne prend à cœur son objectif, se sent responsabilisée et va mettre tous les moyens en œuvre pour l’atteindre”.

Alors se pose la question de savoir comment appliquer cette méthode au contexte marocain ? “Tout repose sur le recrutement, rappelle Yasmina Naas. On va s’apercevoir très vite si le candidat en face de nous va s’adapter ou non à ce style de management. Mais je suis très étonnée par cet engouement, beaucoup de personnes sont attirées par ce style de management”.

Favoriser le dialogue, renforcer les relations interpersonnelles, instaurer un climat de confiance… autant d’éléments qui font mouche surtout auprès des jeunes.

Mais avant d’arriver au bout du process, plusieurs étapes sont à franchir. “Il faut y aller doucement, step by step, s’adapter à la culture du Maroc”, rappelle la DG d’Y Stratégie qui précise que tout le monde a droit à l’erreur sans pour autant tomber dans la sanction. Une expérience enrichissante que le cabinet RH souhaite aujourd’hui partager avec d’autres.