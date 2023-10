« Ce n’est pas une tragédie lointaine »: les Etats-Unis comptent désormais au moins 11 ressortissants tués dans l’attaque du Hamas et selon toute probabilité des otages aux mains du groupe de la résistance palestinienne, accusé de « barbarie » par Washington.

Joe Biden a jugé « probable » lundi que des « citoyens américains se trouvent parmi les personnes retenues en otage par le Hamas ».

Il a par ailleurs indiqué que le nombre d’Américains tués dans l’attaque du Hamas s’élevait désormais au moins à 11.

« Nous nous rappelons la souffrance d’être attaqués par des terroristes chez nous, et les Américains dans tout le pays sont unis face à ces actions horribles qui ont à nouveau coûté des vies américaines innocentes. C’est un scandale », a déclaré le président américain dans un communiqué, en annonçant ce nouveau bilan « déchirant ».

As we continue to account for the horrors of the terrorist assault against Israel this weekend and the hundreds of civilians murdered, we are seeing the immense scale and reach of this tragedy.

Sadly, we now know that at least 11 American citizens were among those killed. pic.twitter.com/64GmhuoRob

— President Biden (@POTUS) October 9, 2023