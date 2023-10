Révélée mardi 03 octobre par la chaîne israélienne I24news, la visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken au Maroc pourrait être compromise après l’offensive du Hamas contre Israël.

Selon le média américain Axios, la prochaine visite officielle d’Antony Blinken au Royaume est en passe d’être reporté en raison de la guerre entre Israël et Hamas.

« M. Blinken prévoyait de se rendre dans la région (Région MENA, NDLR) à la mi-octobre et de visiter Israël, l’Arabie saoudite et le Maroc, selon des responsables américains et israéliens. On ne sait pas encore si ce voyage aura lieu », fait-savoir le site d’information américain.

« La visite de Blinken au Maroc devait se concentrer sur un sommet ministériel (Sommet du Néguev, NDLR) entre Israël et quatre autres pays arabes avec lesquels il a signé des accords de paix, selon deux responsables », relève-t-on.

Sur ce point, Axios croit savoir que « ce sommet, qui a été reporté à plusieurs reprises au cours des neuf derniers mois en raison de l’escalade de la violence à Jérusalem et en Cisjordanie, sera probablement reporté une nouvelle fois ».

Pourtant, le média israélien, qui citait des sources diplomatiques, soulignait que ce voyage s’inscrit dans le sillage des efforts de Washington pour faire avancer la normalisation entre Jérusalem et Riyad.

Fin juin 2023, Bourita avait déclaré que le Maroc était disposé à organiser la 2e édition du Forum Néguev à la rentrée et espérait que «le contexte politique sera favorable».

«Nous espérons que le contexte sera favorable à la tenue de cet évènement important d’une part, mais aussi à ce qu’il produise des résultats, d’autre part» , avait-il, entre autres, indiqué.