Le bilan des affrontements entre les combattants de la résistance palestinienne et les soldats israéliens vient de grimper à 800 morts » et « plus de 2.400 blessés » côté israélien, selon les médias israéliens et 493 morts et 2.751 blessés côté palestinien, selon le ministère de la santé.

Israël et la résistance palestinienne sont en guerre après le déclenchement samedi matin d’une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé plus d’une centaines de soldats israéliens. Surprise par les infiltrations des combattants des différentes factions de la résistance palestinienne, l’armée israélienne a ordonné lundi un « siège complet » de la bande de Gaza. Après cette attaque sans précédent par terre, air et mer, déclenchée samedi qui coïncidait avec le cinquantenaire de la guerre du Kippour (1973), appelée également guerre du Ramadan, l’armée israélienne a annoncé avoir le « contrôle » lundi des localités autour de Gaza prises pour cible tandis que la résistance annonce que les combats se poursuivent dans plusieurs de ces localités. Des dizaines de milliers de soldats israéliens sont déployés autour de la bande de Gaza, mince territoire côtier peuplé de 2,5 millions de Palestiniens et contrôlé par le Hamas depuis 2007.