La première réaction du Maroc condamnant les attaques contre les civils d’où qu’ils soient après l’opération du Hamas, exprimée à la lumière de son soutien constant à la question palestinienne et du rétablissement de ses relations avec Israël, est scrutée depuis samedi par la presse française.

En France, chaque journal y est allé de son analyse sur la position adoptée par le royaume du Maroc quelques heures après l’attaque du Hamas. Si certains ont fait valoir un certain degré d’objectivité et de détachement, d’autres n’ont pas manqué de partialité et d’intuition.

Le Figaro accuse le Maroc

Le Figaro, l’un des plus anciens quotidiens de la presse française, a publié un article signé Georges Malbrunot où ce dernier accuse expressément le royaume d’avoir délaissé la question palestinienne en contrepartie de la normalisation avec Israël et la reconnaissance de la marocanité du Sahara.

« Devenu après les révoltes arabes la grande puissance, du Moyen-Orient arabe, Riyad a probablement été dissuadé, après les dramatiques événements du week-end, de « brader » la cause palestinienne, comme l’avaient fait le Maroc et les Émirats en 2020 en signant les Accords d’Abraham », écrit-il.

Pour lui, « Exceptés les Émirats arabes unis et le Maroc – qui ont normalisé leurs relations en 2020 avec l’État hébreu et se sont contentés d’appeler à la désescalade – la plupart des pays arabes ont nommément tenu Israël et son occupation des Territoires palestiniens comme responsable de la flambée de violences ».

La prud’homie du JDD et du Causeur

Interrogé, hier dimanche, par le Journal du dimanche (JDD) à propos des répercussions de ce nouveau conflit sur les accords d’Abraham qui « impliquent Israël et le Maroc » et les probabilité de « rebattre les cartes », l’essayiste et géopolitologue français Frédéric Encel dit qu’il ne pense pas que « le Maroc y renonce (Aux accords d’Abraham, NDLR) », expliquant que le régime marocain « est modéré et menacé aussi par les islamistes ».

Ensuite, car si « le royaume a bien reçu d’Israël la reconnaissance de souveraineté sur le Sahara occidental, celle des Etats-Unis, obtenue en 2020, pèse bien davantage encore », répond-t-il, soulignant que « l’axiome diplomatique, stratégique et identitaire fondamental du Maroc, c’est cette reconnaissance ».

Pour le Causeur si les Etats arabes ont adopté différentes attitudes, ceux impliqués dans le processus de paix des Accords d’Abraham, notamment le Maroc ou les Emirats arabes unis, ont condamné « sans ambiguïté » tout en rappelant leur position constante des «deux Etats» désormais caduque.