La Russie et la Ligue arabe travailleront à « arrêter l’effusion de sang » en Israël et à Gaza, a assuré lundi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, qui reçoit à Moscou le secrétaire général de cette organisation d’Etats arabes.

« Je suis sûr que la Russie et la Ligue arabe (travailleront) avant tout à arrêter l’effusion de sang » avec les pays qui veulent « une paix durable au Moyen-Orient« , a déclaré Lavrov.

Le ministre russe des Affaires étrangères a jugé « nécessaire non seulement d’arrêter les combats, de résoudre le problème avec les civils » mais aussi « d’établir la raison pour laquelle le problème (israélo-palestinien) ne trouve pas de solution« .

🔴 #LIVE: Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov and Secretary-General of the Arab League Ahmed Aboul Gheit hold a joint news conference following talks in Moscow https://t.co/1tNTVb7GuN

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 9, 2023