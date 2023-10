Les cours du pétrole et du gaz s’envolaient lundi après l’offensive surprise ce week-end du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël, le marché redoutant une escalade de la situation géopolitique et des perturbations de l’approvisionnement venant d’Iran et transitant par ce pays.

Vers 15H00 GMT (17H00 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, prenait 3,95% à 87,92 dollars. Celui de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en novembre était en hausse de 4,23% à 86,29 dollars.

Les deux références mondiales de l’or noir ont même brièvement grimpé de plus de 5%, le Brent atteignant 89,00 dollars le baril.

De son côté, le prix du gaz bondissait lui aussi. Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, grimpait d’environ 15,87% à 44,30 euros le mégawattheure (MWh), retrouvant ses hauts niveaux de fin septembre.

Côté pétrole, cet élan d’achat a été motivé « par les investisseurs qui ont ajouté une prime de risque géopolitique dans le prix et une nouvelle demande après la forte correction de la semaine dernière« , explique Ole Hansen, analyste chez Saxobank.

Les craintes de perturbations de l’approvisionnement faisaient également flamber les cours du gaz, même si, comme le note Michael Hewson, de CMC Markets, elles ne se sont pas encore matérialisées.

La guerre a déjà fait près de 1.300 morts, selon les bilans officiels de part et d’autre. L’armée israélienne a ordonné lundi un « siège complet » de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, au troisième jour de l’offensive surprise et massive lancée par le mouvement islamiste palestinien.

« Même si l’équilibre (…) entre l’offre et la demande n’est pas affecté pour le moment, l’attention se porte désormais résolument sur l’Iran, principal soutien » du mouvement islamiste palestinien Hamas, explique Tamas Varga, de PVM Energy.

Représailles

L’offensive surprise du Hamas suscite en effet « des inquiétudes quant à la stabilité au Moyen-Orient, en particulier en ce qui concerne l’Iran« , poursuit Hansen, notamment à la suite de la publication d’un article du Wall Street Journal dimanche selon lequel Téhéran aurait aidé à planifier l’attaque pendant plusieurs semaines. Des informations rejetées lundi par le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Selon Tamas Varga, « toute mesure de représailles sur les infrastructures » iraniennes, ou « la menace de fermer le détroit d’Ormuz, par lequel transitent quotidiennement 17 millions de barils de pétrole par jour« , pourraient faire « flamber les prix« .

Des tensions au Moyen-Orient et l’affermissement des sanctions économiques contre l’Iran ont déjà fait bondir les prix par le passé. De 2011 jusqu’à 2014, les cours du Brent avaient fluctué autour de 100 dollars le baril, soutenus à la fois par le durcissement des sanctions internationales contre Téhéran et le conflit syrien.

Des perturbations potentielles de l’approvisionnement en provenance de l’Iran sont d’autant plus importantes que « la production et les exportations (du pays) ont augmenté » en dépit des sanctions américaines, relève Hansen.

La production a augmenté de près de 600.000 barils au cours de l’année écoulée », ajoute-t-il, « ce qui a permis d’atténuer les tensions orchestrées par l’Arabie saoudite et la Russie » sur l’offre.

La crise survient alors que les prix du pétrole avaient dévissé depuis fin septembre à cause des craintes sur la demande au regard des difficultés macroéconomiques (taux élevés, inflation, etc.) après des semaines de hausses entraînées par une prolongation des coupes des exportations de la Russie et de la production de l’Arabie saoudite.

La semaine dernière, un panel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (Opep+) a recommandé de maintenir la stratégie actuelle de baisse de production, renforcée par les coupes saoudiennes et russes, dans le but de soutenir les cours.