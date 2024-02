Un total de 24 otages, 13 Israéliens, dix Thaïlandais et un Philippin, avaient été remis au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza par le Hamas, tandis qu'Israël avait libéré 39 femmes et enfants détenus dans ses prisons, le 24 novembre 2023. © DR.

Les discussions menées par l’émissaire de Joe Biden sur une nouvelle libération d’otages accompagnée d’une pause des hostilités à Gaza « se passent bien », a assuré jeudi un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

« Les indications initiales que nous tenons de Brett (McGurk) sont que les discussions se passent bien », a-t-il déclaré, en précisant que le conseiller du président américain, en charge du Moyen-Orient, s’était rendu au Caire mercredi et se trouvait jeudi en Israël, pour des rencontres avec le gouvernement ainsi qu’avec des familles d’otages américains.

Les pourparlers portent sur « une pause prolongée afin de libérer tous les otages » et dans le but de « faire rentrer plus d’aide humanitaire » dans la bande de Gaza, a rappelé John Kirby.

Face à un bilan humain qui ne cesse de s’alourdir, de nouvelles discussions ont commencé autour d’un plan élaboré par le Qatar, les Etats-Unis et l’Egypte, dont la première phase prévoit une trêve de six semaines, associée à un échange d’otages contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël et à l’entrée à Gaza d’une importante quantité d’aide humanitaire.

Selon Israël, 130 otages sont encore détenus à Gaza, dont 30 seraient morts, sur environ 250 personnes enlevées le 7 octobre.