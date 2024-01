Le Hamas a diffusé lundi une nouvelle vidéo annonçant la mort de deux otages israéliens, des hommes, qui avaient été enlevés dans le sud d’Israël le 7 octobre et étaient depuis retenus dans la bande de Gaza.

Cette vidéo diffusée par le mouvement islamiste palestinien, montre une jeune femme, également otage, visiblement sous pression, affirmant que deux hommes avec qui elle était détenue sont morts.

Dans un communiqué, la branche armée du Hamas affirme qu' »ils ont été tués dans des bombardements sionistes sur Gaza ».

Aucune indication sur la date de tournage n’est donnée dans la vidéo.

هذا ليس فيديو .. هذا زلزال من العيار الثقيل في وقت لا يتمناه نتنياهو أبداً..

هذا صب الزيت على نار الغضب الداخلي الصهيوني..

#كتائب_القسام تنشر رسالة حول أسرى لديها، بعنوان:

אנחנו בחיים,תחזיר אותנו הביתה

نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت

