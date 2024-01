Le chef de la CIA va se rendre en Europe y rencontrer ses homologues israélien, égyptien et le Premier ministre qatari dans l’espoir de négocier une trêve et une libération des otages encore retenus par le Hamas, ont rapporté jeudi le quotidien Washington Post et le site d’information Axios.

Aussi bien l’agence américaine de renseignement que la Maison Blanche se sont refusés à confirmer cette information.

William Burns, qui a déjà effectué plusieurs navettes, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien le 7 octobre, doit rencontrer les chefs du Mossad David Barnea, des services de renseignement égyptiens Abbas Kamel, et le Premier ministre du Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, selon le Washington Post et Axios, qui précisent que le déplacement doit se faire dans les prochains jours mais sans donner de lieu pour la rencontre.

Tout en refusant de confirmer l’information, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a rappelé que M. Burns avait déjà été impliqué dans les négociations d’un accord sur les otages mis en œuvre fin novembre et a indiqué qu’il « participe à nos efforts pour en conclure un autre ».

Fin novembre, une trêve d’une semaine avait permis la libération d’une centaine d’otages, emmenés à Gaza lors de l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, en échange d’au moins 240 prisonniers palestiniens écroués en Israël.

Le Qatar, l’Egypte et les Etats-Unis tentent une médiation pour obtenir une nouvelle trêve.

Brett McGurk, conseiller du président Joe Biden pour le Moyen-Orient, se trouve cette semaine dans la région pour participer aux négociations, selon la Maison Blanche.

Selon Axios, Israël a proposé au Hamas, via la médiation du Qatar et de l’Egypte, une pause de deux mois dans les combats et les raids à Gaza en échange de la libération de tous les otages.

Selon les autorités israéliennes, 132 otages sont toujours détenus dans la bande de Gaza, dont 28 sont présumés morts.

Israël a juré « d’anéantir » le Hamas et lancé une vaste opération militaire qui a tué 25.900 Palestiniens, en grande majorité des femmes, des enfants et des adolescents, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste.