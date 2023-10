Un haut responsable du Département d’Etat américain a démissionné, mercredi, en protestation contre l’appui militaire des Etats-Unis à Israël dans son conflit avec la Résistance palestinienne.

Responsable des transferts d’armes au Bureau des affaires politico-militaires pendant plus de 11 ans, Josh Paul a considéré dans sa lettre de démission que «soutenir aveuglément une seule partie nuit, à long terme, aux intérêts des deux peuples».

Le haut responsable du Département d’Etat américain a invoqué la mauvaise gestion du conflit israélo-palestinien par l’administration du président Joe Biden.

A must read.

My former colleague Josh Paul resigned today from the @StateDept office that approves arms transfers because of the Biden admin’s decision to rush arms to Israel.

I have deep respect for Josh and I know he did not take this decision lightly.

Read his letter. pic.twitter.com/6hkoU2AsN4

— Brian Finucane (@BCFinucane) October 18, 2023