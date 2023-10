En pleine visite de Joe Biden en Israël, les Etats-Unis ont mis leur veto mercredi à une résolution du Conseil de sécurité qui appelait à une « pause humanitaire » entre le Hamas et l’Etat hébreu, Washington fustigeant un texte qui ne mentionnait pas le « droit d’Israël à se défendre ».

Sur 15 Etats membres du Conseil, 12 ont voté pour un projet porté par le Brésil, deux se sont abstenus, dont la Russie, mais les Etats-Unis, un des cinq membres permanents, ont voté contre.

Cela a suffi à bloquer l’adoption d’une résolution qui dénonçait aussi les « attaques terroristes » du Hamas le 7 octobre et « toute violence » contre les civils.

« Les Etats-Unis sont déçus que cette résolution ne mentionne pas le droit d’Israël à se défendre », tel qu’inscrit dans le droit international, a martelé, lors d’une séance tendue du Conseil de sécurité, l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield.

La diplomate, seule à voter contre un texte rédigé par Brasilia qui préside le Conseil en octobre, s’exprimait au moment où le président américain assurait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de son soutien face au Hamas.

Joe Biden est en Israël au lendemain d’une frappe sur un hôpital de Gaza dont les belligérants s’accusent mutuellement, qui a fait des centaines de morts et provoqué un vent de colère au Moyen-Orient.

« Pauses humanitaires »

Le texte de la résolution demandait à ce que « toutes les parties se plient complètement aux obligations du droit international, notamment des droits humains internationaux, y compris dans la conduite des hostilités ».

« Des pauses humanitaires dans le conflit (auraient) permis un accès humanitaire complet, rapide, sûr et sans entrave pour les agences des Nations unies et leurs partenaires », plaidait le document.

La France a voté pour cette « bonne résolution », a critiqué devant la presse son ambassadeur Nicolas de Rivière, disant « regretter que ce texte ait été rejeté » et qualifiant le vote « d’opportunité manquée ».

Juste avant, le Conseil de sécurité avait écarté deux amendements proposés par la Russie à cette résolution brésilienne.

La Russie avait soumis lundi soir son propre texte, réclamant « un cessez-le-feu immédiat », ce qui avait été sèchement rejeté par trois membres permanents (Etats-Unis, France, Royaume-Uni) et le Japon.

« Des pauses humanitaires ne contribueront pas à arrêter l’effusion de sang. Seul un cessez-le-feu pourra le faire », a protesté l’ambassadeur russe Vassili Nebenzia.

Le projet brésilien condamnait « fermement toutes les violences et les hostilités contre des civils et tous les actes de terrorisme », y compris « les attaques terroristes odieuses par le Hamas le 7 octobre 2023 et la prise d’otages ».

Le texte demandait en outre à ce que « toutes les parties se plient complètement aux obligations du droit international, notamment des droits humains internationaux, y compris dans la conduite des hostilités ». Mais sans cibler Israël nommément pour ses bombardements sur Gaza.

Les Etats-Unis, son principal allié, se sont opposés à la résolution car elle ne mentionnait pas « le droit d’Israël à se défendre », a fait valoir Mme Thomas-Greenfield.

Sur X, ex-Twitter, l’ambassadeur israélien à l’ONU Gilad Erdan a « remercié » les Etats-Unis pour leur « veto contre une très mauvaise résolution » et salué leur « vraie amitié ».

In about 10 minutes, I’ll speak at the @UN Security Council’s emergency session. I will demand that the Secretary-General and members of the Security Council apologize for buying into the Hamas terrorists’ lies regarding the misfired Palestinian Islamic Jihad rocket that hit the… pic.twitter.com/DFannKGoxR

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 18, 2023