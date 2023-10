Au moins 3.478 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a indiqué mercredi le ministère de la Santé au gouvernement du mouvement islamiste palestinien.

Les raids ont également fait 12.065 blessés, a indiqué cette source, au douzième jour de guerre avec Israël. Il n’était pas clair dans l’immédiat si le dernier bilan comprend les centaines de personnes tuées mardi soir, selon le Hamas, dans un tir de roquette sur l’enceinte d’un hôpital à Gaza et dont Israël et les groupes armés palestiniens se rejettent la responsabilité.

Hamas a accusé Washington d’être « complice des massacres » commis selon lui par Israël à Gaza, après que le président Joe Biden a adopté la version israélienne sur un tir de roquette ayant fait des centaines de morts dans un hôpital.

The Palestinian health ministry in Gaza now says a total of 3,478 Palestinians have been killed in Israeli air raids, while another 12,000 people have been wounded.

🔴 LIVE updates ⤵️ https://t.co/s6mWQ4CPI5

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 18, 2023