Au moins 500 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne ayant touché l’enceinte de l’hôpital Ahli Arab, situé dans le centre-ville de Gaza, a rapporté mardi le ministère de la Santé du Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien.

Dans un communiqué, il ajoute que « des centaines de victimes se trouvaient dans les décombres », sans préciser si elles étaient mortes ou blessées. Sollicitée par l’AFP, l’armée israélienne a dit vérifier ces informations.

The death toll has already risen to over 500 Palestinians killed, including staff, patients and civilians who took refuge inside the hospital following Israel’s ‘evacuation order’.

