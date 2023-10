Le conflit israélo-palestinien continue de faire des ravages à Gaza mais aussi sur la pelouse. Si Noussair Mazraoui attend toujours la décision du Bayern Munich, Anwar El Ghazi subit déjà les dommages collatéraux de sa prise de position en faveur de la Palestine.

L’escalade se poursuit à Gaza en Palestine entraînant avec elle plusieurs victimes collatéraux un peu partout dans le monde et ce à cause du soutien affiché publiquement par certaines personnalités publiques et sportives.

C’est aussi le cas de l’international néerlandais d’origine marocaine Anwar El Ghazi qui s’est retrouvé malgré lui dans de beaux draps. Alors qu’il a été recruté il y a moins d’un mois (le 22 septembre), ce joueur se retrouve écarté de son club.

🚨 Mainz have announced decision to suspend Anwar El Ghazi after he posted a pro-Palestinian Instagram story and took position in political discussion, club reports.

El Ghazi joined the club just couple of weeks ago as free agent. pic.twitter.com/67xoy8Hp97

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2023