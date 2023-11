Les rêves des Lionceaux de l’Atlas se sont fracassés sur le réalisme d’une équipe malienne qui a pris la tête dans les dernières minutes d’un quart de finale épique. Mais les Marocains ont été magnifiques.

Les Lionceaux de l’Atlas et les Aiglonnets du Mali ont croisé le fer ce samedi dans le cadre de la dernière affiche des quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie. Une belle rencontre qui s’est soldé par la qualification des Maliens en demi-finale grâce à un but d’Ibrahim Diara (81′).

نهاية المقابلة بفوز منتخب مالي لأقل من 17 سنة أمام منتخبنا الوطني

🏁 Full Time !! 🇲🇱1-0🇲🇦

The final result not going our way today, but your performance is still a source of pride for us 🦁#DimaMaghrib pic.twitter.com/xiatjvfWXa

