Hausse des prix: les propriétaires de cafés se sont-ils entendus pour augmenter leurs tarifs ; Infrastructures: les projets qui transformeront la vie des Casablancais ; Le secteur bancaire marocain vulnérable au changement climatique ; Pour les JO 2024, Darmanin sollicite l’expertise sécuritaire marocaine ; Expert: « La transition vers l’industrie X.0 peut ramener le taux de croissance à 4,5% ou 5% » ; Campagne agricole 2023-2024: Une année à oublier ; SIAM: l’Espagne, un invité d’honneur… pas comme les autres! ; Programme Ihyae: Lancement d’un appel à projets en agroécologie… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

TelQuel

Hausse des prix: les propriétaires de cafés se sont-ils entendus pour augmenter leurs tarifs

Surpris par une augmentation soudaine des tarifs depuis quelques jours, les clients des cafés soupçonnent un accord préalable entre les patrons pour ajuster leurs prix à la hausse. Une pratique commerciale frauduleuse, contraire à la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. « C’est illégal », souligne le président de l’Association marocaine de défense des droits du consommateur, Ali Chettour. Le président du Conseil de la Concurrence a réagi à cette supposée entente, assurant qu’une enquête préliminaire serait ouverte et que les professionnels seraient entendus avant qu’un rapport soit établi et qu’une décision soit prise. Cette réaction n’a pas été du goût des professionnels du secteur. Le secrétaire général de la fédération marocaine des cafés et de la restauration rapide Mohamed Abdelfadel dénonce une réponse « hâtive » et susceptible d' »influencer l’opinion publique ».

Infrastructures: les projets qui transformeront la vie des Casablancais

Afin de remédier au problème d’embouteillage au niveau du trajet entre Casablanca et l’aéroport Mohammed V, les autorités locales ont entrepris la construction d’une nouvelle route 2×2 voies et le dédoublement d’une voie existante. Elles envisagent également de décongestionner la route de Dar Bouazza et d’interdire l’accès des poids lourds au périmètre urbain. D’autres projets sont conçus: Casatramway desservira la périphérie de la ville en la reliant à plusieurs points névralgiques, un mégaprojet est actuellement en gestation pour relier Casablanca à son environnement régional d’ici 2030 et le grand stade de Casablanca sera érigé sur une superficie de 100 ha, avec une capacité de 115000 places. De plus, les Carrières centrales deviendront le plus grand parc national du royaume, un musée archéologique sera établi sur le site d’Ahl Loghlam et le parc zoologique d’Ain Sebaa sera transformé en un espace de dernière génération et abritera une collection animalière de 45 espèces.

Maroc hebdo

Le secteur bancaire marocain vulnérable au changement climatique

Longtemps dit résilient, le secteur bancaire marocain se trouve être négativement impacté par les changements climatiques. Dans un document publié conjointement par Bank Al Maghrib et la Banque mondiale, les deux institutions ne renient pas l’existence d’un risque qui prend de plus en plus d’ampleur. Le rapport, qui souligne le besoin urgent d’une meilleure évaluation et gestion des risques climatiques, a été rédigé à un moment où le Maroc fait face à une crise liée au climat. Ceci, combiné avec les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale associées à la guerre en Ukraine, a entraîné une forte inflation des prix alimentaires intérieurs et des impacts économiques de grande envergure, lit-on dans le document. Il en résulte, dans la même lignée, que le secteur bancaire au Maroc pourrait être de plus en plus vulnérable à la transition climatique.

Pour les JO 2024, Darmanin sollicite l’expertise sécuritaire marocaine

C’est une visite très attendue et qui a recelé une double vocation. Gérald Darmanin, le ministre français de l’Intérieur, en visite express à Rabat, les 21 et 22 avril 2024, était en opération déminage pour désamorcer la mésentente née de la crise des visas, à l’automne 2021, qui a envenimé la relation entre les deux pays, et dont le locataire de la place Beauvau s’était fait le chantre, accusant le Maroc de ne pas accorder les laissez-passer consulaires pour faciliter l’expulsion des clandestins marocains vers leur pays d’origine, s’attirant les foudres de Rabat. Accompagné de hauts responsables de l’appareil sécuritaire français, la venue de Gérald Darmanin s’inscrivait également dans le sillage du dégel diplomatique en cours entre les deux capitales, à 100 jours du début des Jeux Olympiques de Paris, un enjeu sécuritaire majeur, et dont l’expertise du Maroc dans la gestion de grands événements sportifs est particulièrement convoitée. « Sans les services de renseignement marocains, la France serait plus touchée par le terrorisme et on les remercie fortement, notamment en prévision des Jeux olympiques », a concédé Darmanin.

Finances News hebdo

Expert: « La transition vers l’industrie X.0 peut ramener le taux de croissance à 4,5% ou 5% »

En mettant l’accent sur l’industrie, le Maroc s’engage à demeurer compétitif, mais pour rester à la pointe et s’ajuster aux transformations perpétuelles, les entreprises doivent évoluer vers l’industrie X.0. L’émergence de cette dernière a un impact sur le secteur industriel, notamment une amélioration significative de la valeur ajoutée industrielle qui peut atteindre 30% du PIB, a affirmé Youssef Guerraoui Filali, président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. L’industrie X.0 permet de hausser la productivité et à moindre coût, ce qui engendrera plus de richesses matérielles pour l’entreprise marocaine. « L’industrie dernier cri X.0 peut engendrer un point de croissance de plus au niveau du PIB, le ramenant à 4,5% ou 5% sur une année budgétaire, au lieu des taux classiques qu’on observe ces dernières années, coincés entre l’intervalle 3% à 3,5% », a-t-il précisé dans un entretien accordé à la publication. Le Maroc a besoin de ce déclic pour porter sa croissance à des niveaux supérieurs et afin d’emprunter le chemin des économies en voie d’émergence, selon lui.

Campagne agricole 2023-2024: Une année à oublier

C’est un véritable coup dur pour l’agriculture marocaine. La campagne 2023-2024 est en passe de figurer parmi les pires depuis des décennies, avec une récolte attendue de seulement 25 millions de quintaux. Ce chiffre alarmant représente une chute de 120% par rapport à l’année précédente et de 160% comparativement à la moyenne des trois dernières années. Cette contreperformance est la conséquence directe d’un déficit pluviométrique sans précédent. Dès le début de la campagne, le manque d’eau a lourdement impacté le développement des cultures céréalières, particulièrement dans les zones bour, traditionnellement les plus productrices. Au final, et au-delà de l’urgence, cette crise doit servir de leçon pour repenser le modèle agricole marocain.

La Nouvelle Tribune

SIAM: l’Espagne, un invité d’honneur… pas comme les autres!

Contrairement à certains pays de l’UE, les relations bilatérales entre le Maroc et l’Espagne sont au beau fixe ces dernières années. Géopolitiquement, les deux pays s’entendent bien sur une bonne partie des questions en rapport la sécurité, l’immigration, l’affaire du Sahara marocain, le climat… Sur le plan économique, l’Espagne a surclassé la France depuis quelques années déjà, devenant le premier partenaire économique du Maroc. Le contexte est aujourd’hui plus que jamais propice pour améliorer comme il se doit la coopération économique entre les deux pays. C’est, entre autres, dans ce contexte que s’inscrit la participation espagnole, en tant qu’invité d’honneur de la 16ème édition du SIAM. Dans une déclaration à la presse, le ministre espagnol de l’Agriculture, Luis Planas, explique que la désignation de l’Espagne comme pays d’honneur illustre une nouvelle fois la profondeur et l’ancrage des relations ancestrales qui lient les deux Royaumes.

Programme Ihyae: lancement d’un appel à projets en agroécologie

En marge de la 16ème édition de SIAM, le ministère de l’Agriculture, l’AFD et l’UE, ont annoncé conjointement le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour encourager l’agroécologie dans le cadre du Programme IHYAE. Cet appel à manifestation d’intérêt, doté d’un budget de 4 millions d’euros, s’inscrit dans la continuité de la stratégie nationale « Génération Green 2020-2030 » et vise à revitaliser les pratiques agricoles dans les régions clés du Maroc, notamment Fès-Meknès, l’Oriental et Souss-Massa. Sous la houlette de l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), cet appel à projets aspire à transformer le paysage agricole marocain en favorisant l’adoption de pratiques agroécologiques innovantes. Les organisations de la société civile nationales et internationales sont ainsi invitées à participer à cet appel à projets.