La sélection nationale marocaine de football des moins de 17 ans (U17) croisera le fer, samedi au stade Manahan de Surakarta, avec son homologue malienne pour une place dans le dernier carré de la Coupe du monde de la catégorie, qui se déroule en Indonésie.

Bien décidés à remporter ce duel africain, les Lionceaux de l’Atlas ont le vent en poupe, forts de l’exploit historique qu’ils ont réalisé en se qualifiant pour la première fois en quarts de finale du Mondial.

L’équipe nationale a validé sa qualification au terme d’un huitième de finale jalonné de rebondissements face à une sélection iranienne opportuniste.

Lors de ce match, les joueurs marocains ont confirmé toute l’étendue de leur force mentale en maintenant la pression sur la défense iranienne pour revenir au score aux derniers souffles de la rencontre, avant de sceller une victoire méritée lors de la séance des tirs aux buts (4-1).

Cette qualification historique illustre le parcours remarquable du Maroc au Mondial indonésien, où les Lionceaux de l’Atlas ont réussi à occuper la tête du classement du groupe A en phase de poules.

En se hissant en quarts de finale, les protégés du sélectionneur national Saïd Chiba ont réussi à briser le plafond de verre qui avait résisté à leurs prédécesseurs lors de l’édition 2013 tenue aux Émirats Arabes Unis. Le Maroc avait quitté la compétition en huitièmes de finale lors de cette coupe du Monde.

Ce succès est le prolongement de la dynamique constatée chez la sélection nationale U17 depuis l’arrivée de M. Chiba à la tête de l’équipe, laquelle arrivée fut suivie par une qualification en finale de la Coupe d’Afrique (CAN Algérie-2023).

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يستعد للقاء مالي

🎥 Our U17 National Team is in preparation mode for their next match against Mali#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/mO4D2XTiI3

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 23, 2023