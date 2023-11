Auteur d’une prestation hors pair lors de la séance des tirs au but contre les Iraniens en huitième de finale de la Coupe du monde des U17 , le gardien de but des Lionceaux de l’Atlas, Taha Benrhozil, s’est plié à l’exercice de l’interview avec la FIFA.

Curieuse, la Maison de Gianni Infantino est allée à la rencontre du keeper des Lionceaux pour glaner quelques informations exclusives sur le secret derrière sa maestria lors de son duel face à l’Iran malgré son jeune âge. Benrhozil, qui possède déjà le plumage et l’étoffe d’un grand gardien, révèle qu’il était « prêt pour cette séance ».

En bon reconnaissant, le portier marocain formé à l’Académie Mohammed VI de football ajoute que « l’entraîneur des gardiens (Nader Lmyaghri) m’a mis dans de bonnes dispositions, j’étais confiant sur le fait qu’on allait gagner. Mes expériences passées, comme à la Coupe d’Afrique des Nations U-17, m’ont beaucoup aidé ».

Benrhozil, qui a mis en échec deux tirs au but de l’équipe adverse, avoue toutefois que le match n’était pas de tout repos. « La partie a été très difficile mais avec les conseils de notre staff, on a pu aller de l’avant et livrer un grand match ».

بعد ملحمة بونو امام اسبانيا السنة الفارطة ، طه بنغوزيل يعيد الكرة مرة اخرى في ثمن النهائي من كأس العالم امام ايران و يؤهل المغرب الى دور الربع النهائي pic.twitter.com/Zd87D0xSUW — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) November 21, 2023

Interrogé sur son coup de génie de décalage d’un côté visant à décontenancer les tireurs iraniens, le portier marocain a répondu que c’est sa technique habituelle. « Je fais toujours ça, en Coupe d’Afrique aussi je l’ai fait. Mon but c’est de perturber mon adversaire ».

« Pour le premier quart de finale de leur histoire au Mondial U-17, les vice-champions d’Afrique pourront assurément compter sur un gardien en pleine confiance face au Mali pour une affiche 100 % africaine », encense la FIFA.

Taha Benrhozil pourrait donc compter sur son expérience face aux Maliens lors de la demi-finale de la Coupe d’Afrique où il avait briller avec éclat. Le gardien, conscient toutefois de la complexité de la tâche et respectueux de la valeur de l’équipe malienne, reconnaît que « cette demi-finale n’a pas été simple ».

« L’équipe malienne était très forte, mais quand on est en forme, on peut battre n’importe qui. Jusque-là, c’est le match le plus important que j’ai joué. Lors de mon retour au Maroc, après les tirs au but, j’ai eu beaucoup de retours positifs de la part de ma famille et de mes amis », se souvient-il.

La sélection nationale marocaine de football des moins de 17 ans (U17) croisera le fer, samedi au stade Manahan de Surakarta, avec son homologue malienne pour une place dans le dernier carré de la Coupe du monde de la catégorie, qui se déroule en Indonésie.