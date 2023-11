Depuis sa première titularisation avec les Lionceaux de l’Atlas U-17, Taha Benrhozil ne cesse de faire parler de lui. La raison? Le gardien formé à l’Académie Mohammed VI de football cumule les prestations remarquables… surtout lors des rendez-vous décisifs. Portrait d’un jeune portier qui en a dans les mains.

Depuis Badou Zaki, nombreux sont les portiers qui sont passés par l’équipe nationale, mais seulement une poignée a marqué les esprits. Après Nadir Lamyaghri, Yassine Bounou, c’est désormais au tour de Taha Benrhozil de recevoir les éloges, amplement mérités, des Marocains.

Benrhozil est né à Mohammedia le 18 juin 2026. Fils d’un amoureux du ballon rond, Taha intègre dès son jeune âge le monde du football avec le club amateur du Lanoria. Quelques années après, le jeune joueur se retrouve au sein de l’Académie Mohammed VI de football. Un nouveau chapitre commence.

En 2022, Benrhozil a à son compteur plusieurs titularisations et nombre de tournois compétitifs. Il est donc sélectionné pour la première fois avec les Lionceaux de l’Atlas par Saïd Chiba dans le cadre du Championnat arabe de football des moins de 17 ans. Titulaire tout au long de la compétition, le Lionceau et ses coéquipiers ont quitté l’aventure après une défaite contre l’Algérie en finale. Mais le natif de Mohammedia a quand même remporté le titre du meilleur gardien de la compétition.

Mondial U-17. Les Lionceaux qualifiés pour les huitièmes de finale

Quelques mois plus tard, le gardien de but de l’Académie Mohammed VI est sélectionné encore une fois pour le tournoi de l’Union Nord-africaine. Les Lionceaux de l’Atlas en sortent gagnants et assurent ainsi la qualification pour la CAN U-17. Lors de cette rencontre, le Maroc s’est illustré avec un parcours notable pour atteindre la finale de cette compétition continentale.

Durant cette campagne africaine, Benrhozil a brillé de mille feux! En effet, le jeune portier est arrivé jusqu’en finale de ce tournoi continental avec le statut de keeper ayant encaissé le moins de but. Toutefois, c’est en demi-finale qu’il s’est distingué.

Alors que le Maroc était à deux doigts d’abandonner la compétition, Benrhozil a saisi au vol cette opportunité pour sortir ses meilleurs arrêts lors d’une insoutenable séance de tirs au but face au Mali. Auteur de 3 superbes arrêts, c’est clairement grâce à lui que les Lionceaux de l’Atlas ont atteint la finale face au Sénégal. De retour sous nos latitudes, Taha a été accueilli en héros !

Actuellement, Benrhozil se trouve en Indonésie avec les Lionceaux de l’Atlas U-17 où ils disputent la prestigieuse Coupe du monde. Après avoir fini premiers de leurs groupes, les Lionceaux de l’Atlas affrontaient, ce mardi, en huitième de finale la Team melli’ iranienne.

Et encore une fois, le portier marocain, drapé dans sa cape de héros, a mené la sélection nationale vers les quarts. Benrhozil a arrêté avec une grande doigté le même tir à deux reprises! Annulé une première fois par l’arbitre de la rencontre, Taha a mis un terme à la particiation des Iraniens, après son deuxième arrêt.

Vidéo. Mondial U17 (8es): les Lionceaux éliminent les Iraniens et filent en quarts

Avec cette louable prestation, le gardien de l’Académie Mohammed VI confirme son talent et ses ambitions. L’on peut ainsi dire que Benrhozil porte bien le surnom de “petit Yassine Bounou”. Une chose est sûre: la relève est assurée chez les Lions de l’Atlas!