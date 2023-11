Au terme d’un match rythmé, l’équipe du Maroc U17 a éliminé, en huitièmes de finale du Mondial U17, l’Iran (1-1, t.a.b 4-1). Les hommes de Chiba ont dominé la rencontre de bout en bout. Un exploit historique.

L’équipe du Maroc U17 est parvenue à se défaire de l’équipe iranienne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde U17 (1-1, t.a.b 4-1) en s’imposant aux tirs au but. Le Onze national affronte, samedi prochain, au prochain tour l’équipe du Mali.

Dès l’entame du match, les jeunes marocains ont aussi dominé le terrain s’appuyant sur un bloc compact au cours d’une première partie terne et cadenassée. L’équipe nationale U17 a certes dominé, mais manquait d’efficacité face au mur défensif iranien.

نهاية المقابلة بفوز و تأهل تاريخي لمنتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة إلى دور ربع نهائي لكأس العالم بعد فوزه أمام منتخب إيران 🤩

🏁 Full time !! 🇲🇦1 (4)-(1) 1🇮🇷

Congratulations to our U17 National Team for their impressive performance 💪🏻 securing a spot in the quarter-finals of the… pic.twitter.com/f0sFh4OU20

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 21, 2023