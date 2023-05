Céréales, oléagineux, viande… les nouveaux défis, fret maritime: le retour à la normale se confirme, la Turquie salue la stabilité et le progrès dont jouit le Maroc…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 8 mai 2023:

L’Économiste

Céréales, oléagineux, viande… les nouveaux défis

Les attentes sont très importantes pour la filière des viandes rouges. D’ici l’horizon 2030, le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR) se sont engagés à réaliser une production de 850.000 tonnes. L’autre objectif visé est l’amélioration des conditions d’abattage par l’agrément de 120 abattoirs en 2030 au lieu de 6 abattoirs agréés en 2020. A travers le contrat-programme établi entre l’Etat et la Fédération interprofessionnelle «Maroc Lait», les deux parties ambitionnent d’atteindre une production de 3,5 milliards de litres à l’horizon 2030. Pour ce qui est des céréales et légumineuses, l’accord conclu avec la Fédération interprofessionnelle des activités de céréales et légumineuses (FIAC) ambitionne d’augmenter la production pour atteindre 95 millions quintaux, et des légumineuses à 6,5 millions de quintaux d’ici 2030, avec un stock de sécurité stratégique. S’agissant des oléagineux, l’accord conclu entre la Fédération interprofessionnelle des oléagineux (FOLEA) et l’Etat vise l’extension des superficies des cultures oléagineuses à 130.000 ha d’ici 2030 et de booster ainsi la production (220.000 tonnes).

Les Inspirations Éco

Fret maritime: le retour à la normale se confirme!

La période de flambée des tarifs du fret maritime est-elle définitivement tournée? On est tenté de répondre par l’affirmative. En effet, en ce début du mois de mai, le conteneur équivalent 20 pieds se transporte depuis la Chine vers les ports marocains comme Casablanca à 1.900 dollars (soit moins de 19.000 DH), contre 3.500 à 4.000 dollars il y a seulement moins de deux mois. C’est une baisse considérable, et qui marque une différence nette par rapport au record de flambée observée à partir de septembre 2021, avec des prix s’établissant à 20.000 dollars le conteneur. En ce qui concerne le conteneur équivalent 40 pieds, les prix de transport ont chuté actuellement, eux aussi, à moins de 3.000 dollars. Si sur certaines lignes, les tarifs demeurent environ 20% plus élevés que leur niveau d’avant-pandémie covid-19, sur la plupart des axes, les experts maritimes sont unanimes : on est revenu à la normale, voire à la situation d’avant-crise de 2019.

Le Matin

Lachgar presse le gouvernement d’examiner la proposition de loi sur l’enrichissement illicite

Lors du quatrième congrès régional de l’USFP, tenu en fin de semaine dernière à Inezgane-Aït Melloul, la question de la lutte contre la corruption était très présente. Le premier secrétaire général du parti, Driss Lachgar, qui a présidé ce meeting, a souligné que la lutte contre la corruption doit être menée sous toutes ses formes et partout, et ne doit pas concerner que certains élus, mais toutes les institutions, qu’elles soient dans les organes de l’État, l’administration ou les institutions de gouvernance. Il a également pressé le gouvernement de répondre à la proposition de loi sur l’enrichissement illicite déposée par le groupe parlementaire socialiste. « Nous espérons, après le rapport de la Cour des comptes, que le gouvernement va réagir et l’USFP est prête à défendre sa proposition visant à lutter contre la corruption et l’enrichissement illicite», a déclaré Lachgar.

L’Opinion

Le Maroc est un pays très attrayant pour les entreprises autrichiennes

“En raison de sa proximité géographique avec l’Europe et le reste de l’Afrique, ainsi que de ses programmes d’implantation économique et d’initiative entrepreneuriale bien développés et de la qualité de sa main-d’œuvre hautement qualifiée, le Maroc est un pays très attrayant pour les entreprises autrichiennes”, a affirmé l’Ambassadrice d’Autriche au Maroc, Anna Jankovic. Les entreprises autrichiennes peuvent offrir un avantage concurrentiel décisif à l’industrie marocaine, notamment par des investissements, ainsi que par la livraison de machines et de technologie de pointe, a souligné Jankovic, notant que l’Autriche reconnaît la politique responsable de réforme et de sécurité du Maroc ainsi que sa politique économique stable orientée vers le marché. “Les entreprises autrichiennes bénéficient d’un environnement fiable au Maroc et peuvent s’appuyer sur les programmes stratégiques du pays pour planifier leur avenir en toute sécurité”, a-t-elle dit dans un entretien accordé au journal.

Al Bayane

La Turquie salue la stabilité et le progrès dont jouit le Maroc

Le président du Parlement turc, Mustafa Şentop, a indiqué que son pays salue la stabilité et le progrès dont jouit le Royaume du Maroc. Lors d’un entretien avec le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, en marge de la 61ème Assemblée parlementaire de l’Organisation de coopération économique de la mer noire (OCEMN), Şentop a relevé que la stabilité et le développement du Royaume sont un déterminant fondamental du caractère distingué et continu des relations entre la Turquie et le Maroc, exprimant l’espoir de voir les pays de la région jouir du même niveau de stabilité que le Maroc. Le responsable turc a également exprimé sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour Sa solidarité et Ses condoléances suite au tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie.

Maroc Le Jour

Prison locale d’Ain Sebaa : campagne médicale au profit de 200 pensionnaires

Près de 200 pensionnaires de la prise locale d’Ain Sebaa de Casablanca ont profité d’une campagne médicale pour la prise en charge de cas d’asthme et d’autres maladies respiratoires. Organisée par la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) en partenariat avec l’Association Anfas d’aide aux patients atteints de pathologies respiratoires chroniques, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre l’asthme, cette campagne a permis de procéder à des consultations, examens et tests pour le dépistage des maladies respiratoires et de la tuberculose chez les pensionnaires de l’établissement pénitentiaire. A cette occasion, des experts ont présenté des explications et consignes importantes aux pensionnaires sur la maladie d’asthme, ses symptômes et le mode idoine d’utilisation des médicaments notamment l’inhalateur.

Libération

Lever de rideau sur la 23e édition du Festival du Cinéma Africain de Khouribga

Le rideau a été levé sur la 23ème édition du Festival du Cinéma Africain de Khouribga (FICAK), en présence de figures emblématiques du 7ème art et de personnalités du monde de l’art, de la culture et des médias. La cérémonie d’ouverture de cette édition (6-13 mai) placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été marquée par un vibrant hommage au réalisateur burkinabè Drissa Touré en reconnaissance de ses contributions au cinéma africain. S’exprimant à l’occasion de ce rendez-vous cinématographique, le président de la fondation du festival du cinéma africain de Khouribga, Habib El Malki, a souligné l’importance de ce festival qui représente « une occasion pour les cinéastes africains de se connecter avec le public mondial, de faire entendre leurs voix et de présenter leur travail à une audience internationale ».

Al Ittihad alichtiraki

L’Association dominicaine d’amitié avec le Maroc voit le jour

L’Association dominicaine d’amitié avec le Maroc (ADAMAR) a été officiellement constituée, à Saint-Domingue, avec pour objectif de contribuer au raffermissement des relations entre la République dominicaine et le Royaume dans divers domaines. Il s’agit d’une initiative « propice et concrète » visant à contribuer au renforcement des liens d’amitié et de fraternité, au raffermissement des relations économiques, culturelles et scientifiques entre les deux pays, ainsi qu’à la consolidation du rapprochement entre les peuples marocain et dominicain, indique un communiqué de l’Association.