Les Marocains, 3èmes bénéficiaires de visas US en Afrique et région Mena; Code d’aviation civile: ce qui va changer; Aid El Kébir: un transfert de capitaux de 12 milliards de dirhams vers le rural; L’ONMT signe à Dubaï un accord de partenariat avec Emirates Airlines pour renforcer le flux de touristes vers le Maroc; Business maroc-Israel: la FENELEC prospecte activement au Salon Rax; Caisses des retraites: El Adaoui tire la sonnette d’alarme… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi:

L’Opinion

Les Marocains, 3èmes bénéficiaires de visas US en Afrique et région Mena

Selon un rapport récent du Département d’État américain, 4.065 ressortissants marocains ont pu réaliser leur « American Dream » en 2022. Bien que ce nombre soit considérable, il est cependant inférieur à celui de l’Égypte, avec plus de 5.293 visas délivrés, et du Yémen, avec environ 5.222 visas accordés. Parmi les visas octroyés aux Marocains, plus de 700 ont été délivrés pour les membres de leur famille immédiate (parents), tandis que 673 ont été attribués dans le cadre du programme de préférence familiale, qui permet d’obtenir un visa pour des relations familiales plus éloignées avec un citoyen américain ou un résident permanent légal. Cependant, il est important de noter que le nombre total de visas d’immigrants aux États-Unis dans le monde a diminué de 18% depuis la pandémie de Covid-19, atteignant près de 493.000 l’année dernière.

L’Economiste

Code d’aviation civile: ce qui va changer

Le gouvernement veut actualiser le Code d’aviation civile. Un nouveau texte, introduisant une série de modifications à la réglementation en vigueur, a été élaboré. Il est actuellement soumis à la procédure de consultations publiques. Concrètement, ce texte vise à «se conformer aux recommandations de l’Organisation d’aviation civile internationale, et à harmoniser le cadre juridique aux critères et bonnes pratiques internationales, notamment celles prévues par la Convention de Chicago et la Convention euro-med relative aux services aériens», selon la note de présentation. Concrètement, la refonte de l’arsenal juridique permettra de réviser les dispositions applicables à une série de domaines, notamment les avions, les aéroports, la limitation des désagréments liés aux activités d’aviation, la sécurité, les investigations techniques suite aux crashs…

Aid El Kébir: un transfert de capitaux de 12 milliards de dirhams vers le rural

Dans moins de deux mois (29 juin), les Marocains ont rendez-vous avec la fête du mouton. Un événement très attendu par le monde rural et les éleveurs qui traversent des moments difficiles cette année. Au-delà de la forte symbolique religieuse de ce rituel du sacrifice, l’Aïd Al Adha est une opportunité annuelle unique pour le maintien des équilibres économiques dans le milieu rural et agricole. C’est un rendez-vous annuel de transfert de capitaux, d’environ 12 milliards de DH, vers le monde rural. Et c’est la raison pour laquelle l’exécutif a opté pour le maintien de cette fête, malgré la conjoncture économique difficile, une campagne agricole compromise, l’inflation, le coût de la vie, la pression sur le pouvoir d’achat… Invité au Club, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, explique que «le process des préparatifs de l’Aïd El Kébir commence vers le mois d’octobre».

Les inspirations éco

Business maroc-Israel: la FENELEC prospecte activement au Salon Rax

Les relations diplomatiques, économiques et culturelles entre le Maroc et Israël pourraient avoir des retombées positives sur les échanges commerciaux entre les deux pays, à condition que les acteurs marocains soient prêts à saisir les opportunités offertes. C’est dans ce contexte que les membres de la FENELEC participent au Salon Rax en Israël. Un signal fort quant à l’intérêt croissant des acteurs marocains pour les opportunités d’affaires dans ce pays. Ce salon, dédié à l’industrie électrique et aux systèmes de ventilation, est l’une des plus importantes manifestations en Israël dans ce domaine, offrant ainsi une occasion en or aux acteurs marocains de rencontrer leurs homologues et de nouer des partenariats stratégiques. La présence de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), en tant que coorganisateur de la mission, montre l’engagement du Maroc à encourager les investissements et les exportations dans ce secteur. Des rencontres BtoB sont prévues ce mercredi 3 mai, entre les membres de la délégation marocaine et leurs homologues israéliens.

Échanges extérieures: hausse des exportations, mais creusement du déficit commercial

Pendant que les exportations de phosphates et dérivés baissent, l’industrie automobile et le textile portent la croissance des exportations du Maroc. Les derniers indicateurs mensuels des échanges extérieurs du Maroc, publiés par l’Office des changes, montrent que les exportations ont augmenté de 8% au premier trimestre de 2023, atteignent 109,547 milliards de dirhams (MMDH), tandis que les importations ont progressé de 10,1%, avec 182,171 MMDH. Ce qui entraîne une augmentation du déficit commercial de 13,5% pour atteindre 72,624 MMDH. Bien que cette augmentation des exportations soit une bonne nouvelle pour l’économie marocaine, il est important de noter que le pays doit continuer à diversifier ses marchés.

Le Matin

L’ONMT signe à Dubaï un accord de partenariat avec Emirates Airlines pour renforcer le flux de touristes vers le Maroc

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a signé, en marge du Salon du Marché du voyage arabe qui se tient actuellement à Dubaï, un accord de partenariat avec Emirates Airlines, visant à renforcer le flux de touristes vers le Maroc. L’accord vise à renforcer l’attractivité du Maroc sur plusieurs marchés cibles et à pénétrer de nouveaux marchés grâce au réseau aérien. Le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, a indiqué que ce partenariat contribuera à promouvoir la destination du Maroc, à accroître les flux touristiques vers le Royaume en provenance du Moyen-Orient et du continent asiatique, et à pénétrer de nouveaux marchés tels que l’Australie, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde en bénéficiant du réseau et de l’expérience d’Emirates Airlines.

Gaz industriel : un accord Chariot-Vivo Energy pour développer le marché marocain

Chariot et Vivo Energy ont conclu un accord de partenariat en vue de créer une joint-venture de services d’énergie intermédiaires chargée d’organiser la distribution de gaz naturel à des clients industriels au Maroc. Selon un communiqué diffusé par le groupe britannique, les objectifs du partenariat entre Chariot et Vivo Energy seront de mettre en œuvre une activité gazière dédiée à l’industrie au Maroc en développant la commercialisation et la distribution de gaz naturel aux clients industriels, établir une joint-venture détenue conjointement pour l’achat, le transport et la distribution de gaz naturel aux consommateurs finaux, et mettre en place un contrat de vente de gaz à long terme pour une portion de la future production de gaz du projet de développement d’Anchois. «La demande importante en gaz du secteur industriel marocain, qui sera satisfaite par ce partenariat, renforce la viabilité commerciale du projet Anchois», a déclaré Adonis Pouroulis, PDG de Chariot.

Libération

Automobile: les exportations en hausse à fin mars

Les ventes du secteur automobile ont atteint près de 33,92 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2023, en hausse de 44,8% par rapport à la même période une année auparavant, selon l’Office des Changes. Cette évolution fait suite à la hausse des ventes de tous les segments du secteur, à savoir, le segment de la construction (+45,2%), celui du câblage (+47,3%) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+32,8%), indique l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Al Bayane

Lancement des travaux cartographiques préparatoires du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2024

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) vient de lancer les travaux cartographiques du 7ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat, prévu en septembre 2024. Cette opération, qui va se dérouler pendant 14 mois sur le terrain, consiste à géoréférencer l’ensemble des logements, des établissements économiques et administratifs et des équipements socio-culturels existants sur l’ensemble du territoire national et de subdiviser ce dernier en unités géographiques dites « districts de recensements », indique un communiqué du HCP.

Al Alam

Caisses des retraites: El Adaoui tire la sonnette d’alarme

La première présidente de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui, a alerté mardi au Parlement sur le risque de liquidité qui pèse sur le régime des pensions civiles de la Caisse marocaine des retraites (RPC-CMR). Malgré la réforme paramétrique de 2016, les réserves courent le risque d’épuisement à cause d’un déficit estimé à 5,12 milliards de dirhams en 2022. Le même constat est relevé pour le Régime collectif d’allocation de retraite dont le déficit s’est situé à 3,95 milliards de dirhams au cours de la même période. Si le régime de la Caisse nationale de sécurité sociale ne connaît pas pour le moment de problèmes de viabilité, il risque de connaître des difficultés à l’horizon de 2025, suite à l’élargissement de l’assiette des bénéficiaires pour englober les travailleurs non salariés.