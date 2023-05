Ciment en baisse, chantiers au ralenti ; Production céréalière 2022-2023: une campagne sauvée in extrémis ; Réforme des retraites: le gouvernement reconnaît des difficultés liées à la multiplicité des régimes ; Consul général britannique au Maroc: “Le Maroc, le premier fournisseur de tomates du Royaume-Uni”; Sadiki: Les “nouveaux défis” de la sécurité alimentaire nécessitent une “nouvelle dynamique”; Slim Kabbaj/Comader: Il faut “réinventer notre gestion de l’eau”… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

TelQuel

Ciment en baisse, chantiers au ralenti

Alors que les chiffres de la consommation de ciment ont accusé, en avril 2023, une baisse de plus de 20,6% en glissement annuel, selon les chiffres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), c’est tout le secteur de l’immobilier au Maroc qui connaît des difficultés marquées. En cause, la cherté et la rareté du foncier, la hausse des prix des matériaux, la suspension des dispositifs des logements sociaux ou encore la baisse de la demande de crédits bancaires à la promotion immobilière. Comme l’observait déjà BMCE Capital Global Research (BKGR) en 2022, « plusieurs promoteurs immobiliers ont dû réduire la taille de leurs projets et suspendre des chantiers en raison d’un manque d’intérêt des acheteurs ». Une situation qui, si elle dure, devrait poser des problèmes importants, en 2020, le BTP contribuait à hauteur de 6,3% au PIB du Maroc. Le gouvernement, qui avait annoncé vouloir mettre en place de nouvelles incitations pour stimuler le secteur de l’immobilier, semble prendre un retard dommageable pour les promoteurs.

Maroc hebdo

Production céréalière 2022-2023: une campagne sauvée in extrémis

La production prévisionnelle des trois céréales principales (blé, maïs et orge) au titre de cette campagne est estimée à près de 55 millions de quintaux contre 34 millions de quintaux pendant la campagne précédente. Malgré la baisse de la pluviométrie, la campagne actuelle a pu, ainsi, enregistrer une hausse de 62%. Cette production est issue d’une superficie semée en céréales principales de 3,67 millions d’hectares contre 3,57 millions d’hectares en 2021/22, soit une hausse de 2,8%. Ce volume étant largement insuffisant pour assurer l’autosuffisance du pays, le gouvernement va recourir au marché international pour importer les quantités nécessaires pour garantir au marché intérieur un certain équilibre. Mais ce marché international présente, malheureusement, un contexte défavorable avec la guerre russo-ukrainienne qui a rendu l’approvisionnement en blé non seulement coûteux mais également difficile.

Réforme des retraites: le gouvernement reconnaît des difficultés liées à la multiplicité des régimes

Le gouvernement est déterminé à opérer la réforme des régimes de retraite dans le cadre d’un partenariat solide et basé sur la confiance avec les syndicats. C’est ce qu’indique jeudi le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas qui reconnait que le dossier de la réforme des régimes de retraite rencontre des difficultés, liées notamment à la multiplicité des régimes. Il relève également que le gouvernement travaille sur ce dossier selon une approche participative avec les syndicats en vue de parvenir à un accord dans le cadre d’une action conjointe, faisant observer que l’objectif est d’aboutir à une formule qui soit acceptée par les centrales syndicales et les autres parties, tout en proposant des solutions. L’Exécutif a constaté une grande adhésion de la part des syndicats pour résoudre toutes les questions liées à cette réforme.

Finances News hebdo

Jawad Chami, commissaire du SIAM: “Le Maroc peut s’inspirer de l’expérience britannique en matière de durabilité”

La Grande-Bretagne est une puissance mondiale qui possède un savoir-faire important dans le domaine agricole. Ce pays a été choisi comme invité d’honneur à la 15ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), qui se tient du 02 au 07 mai à Meknès. Dans sa volonté de garantir la durabilité de ses importations agricoles, le Royaume-Uni veut assister l’agriculture marocaine dans sa transition vers un modèle adapté aux changements climatiques. “Le Maroc peut s’inspirer de l’expérience britannique en matière de durabilité, particulièrement pour ce qui est de la gestion des ressources hydriques et la préservation de l’environnement”, a affirmé Jawad Chami, commissaire du SIAM, dans un entretien accordé à la publication.

Consul général britannique au Maroc: “Le Maroc, le premier fournisseur de tomates du Royaume-Uni”

Cette année, le Royaume-Uni et le Maroc célèbrent le deuxième anniversaire de l’accord d’association, un cadre à travers lequel les deux pays développent leurs relations commerciales, qui s’élèvent actuellement à 2,9 milliards de livres sterling. Tom Hill, consul général et directeur Pays du département du Business et du Commerce du Royaume-Uni, a indiqué que les exportations de fruits et légumes du Maroc vers le Royaume-Uni “ont augmenté de 15% l’année dernière, passant de 350 millions de livres sterling en 2021 à 400 millions de livres sterling en 2022, principalement grâce à l’augmentation des exportations de tomates, qui font désormais du Maroc le premier fournisseur de tomates du Royaume-Uni”. Au cours des deux premiers mois de cette année, “le Maroc a exporté environ 30.000 tonnes de tomates vers le Royaume-Uni, ce qui représente environ 45% de toutes les tomates importées au Royaume-Uni au cours de cette période”, a affirmé Tom Hill dans un entretien à la publication. En plus de l’agriculture, “nous voyons de nombreux autres domaines de complémentarité”, notamment l’énergie et l’eau, a-t-il souligné.

La Nouvelle Tribune

Sadiki: Les “nouveaux défis” de la sécurité alimentaire nécessitent une “nouvelle dynamique”

Le ministre de l’agriculture Mohamed Sadiki a indiqué qu’au Maroc, l’agriculture reste un secteur essentiel pour la croissance économique inclusive et que tout le pays a fait de grands pas en matière de sécurité alimentaire, figurant aujourd’hui parmi les premiers pays de la région MENA pour les taux moyens de couverture des besoins alimentaires nationaux : 65% pour les céréales, 47% pour le sucre, 99% pour le lait, les viandes rouges et les viandes blanches et 100 % pour les fruits et légumes. Sadiki, qui intervenait mercredi lors d’une rencontre sur la sécurité alimentaire, a toutefois souligné que “les évolutions du contexte national et international ont fait émerger de nouveaux défis qui nécessitent une nouvelle dynamique qui consolide les acquis et projette le secteur dans le futur”, estimant que c’est le pari de la nouvelle stratégie Génération Green.

Slim Kabbaj/Comader: Il faut “réinventer notre gestion de l’eau”

Slim Kabbaj, président de l’interprofession Maroc Bio, a affirmé que le programme national de dessalement d’eau de mer “devrait être accéléré”, et que toutes les régions côtières du pays pourraient être concernées. Dans un entretien accordé à la publication, Kabbaj, également membre du conseil d’administration de la Comader, a recommandé de “revoir notre culture de consommation de l’eau et réinventer notre gestion de l’eau” “Nous sommes entrés dans une nouvelle ère du management de la rareté et il est probable que nous allons devoir faire quelques sacrifices”, a -t-il soutenu. “Mais ne dramatisons pas, les aléas climatiques peuvent encore nous surprendre positivement ; l’histoire de l’humanité est riche en cycles en tous genres à cet égard”, a-t-il ajouté.