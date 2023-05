Les peines alternatives sur les rails, investissement: les levées de capitaux en nette hausse, réforme de la Moudawana : l’USFP prône une vision progressiste inspirée des valeurs égalitaires…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 5 mai 2023:

L’Économiste

Les peines alternatives sur les rails

Les peines alternatives sont considérées comme des sanctions infligées en lieu et place de celles privatives de liberté pour les délits, dont le jugement ne dépasse pas trois ans d’emprisonnement effectif. Parmi les peines alternatives prévues dans la note de présentation du projet de loi en question figure le travail pour l’intérêt général. Pour ce travail, le condamné ne reçoit pas de salaire. Mais il doit avoir au moins l’âge de 15 ans au moment du prononcé du jugement, et que la peine prononcée n’excède pas 3 ans de prison. L’autre type de peine alternative à la privation de liberté réside dans les amendes journalières. Cette amende quotidienne varie entre 100 et 2.000 DH pour chaque jour de prison, qui est estimée par le tribunal en fonction des moyens matériels du condamné et de la gravité du crime commis avec le préjudice qui en résulte.

Les Inspirations Éco

Investissement: les levées de capitaux en nette hausse

Les levées des capitaux se sont établies à 20,74 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2023, contre 15,94 MMDH durant la même période une année auparavant, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Ces levées concernent les émissions obligataires (2,75 MMDH) et les émissions de titres de créances négociables – TCN (17,99 MMDH), précise l’AMMC dans un bulletin sur ses indicateurs mensuels du marché des capitaux au titre du mois de mars 2023. Au seul mois de mars, les levées des capitaux ont dépassé 5,8 MMDH, dont 2 MMDH d’émissions obligataires et 3,875 MMDH d’émissions de TCN, fait savoir la même source.

Le Matin

Réforme de la Moudawana : l’USFP prône une vision progressiste inspirée des valeurs égalitaires

Le débat autour de la réforme de la Moudawana s’intensifie. Conservateurs comme progressistes multiplient les plaidoyers pour défendre leur vision de ce chantier social. Dans ce cadre, le Groupe parlementaire socialiste à la Chambre des représentants a dévoilé, mercredi dernier, son approche et la philosophie qui sous-tend ses positions. À cet égard, l’USFP prône une vision progressiste inspirée des valeurs égalitaires universelles. « Plusieurs écueils ont été relevés par la pratique, 19 ans après la mise en œuvre de la Moudawana, il y a lieu de citer les contradictions de plusieurs de ses articles, en plus du faible recours à la jurisprudence et le caractère conservateur des magistrats », relève Abderrahim Chahid, président du groupe socialiste, lors d’une journée d’étude organisée à la Chambre des représentants.

L’Opinion

Figuier de barbarie : le cactus en phase de gagner sa guerre contre la cochenille?

Depuis quelques semaines, circulent dans les réseaux sociaux des photos et des vidéos illustrant le «retour à la vie» de certains peuplements de cactus gravement malmenés par la cochenille. Contacté par L’Opinion, Dr Mohamed Sbaghi, coordonnateur national du programme de multiplication du cactus résistant à la cochenille explique que «lorsque des racines de cactus se maintiennent dans le sol et une fois que l’humidité augmente ou que des précipitations pluvieuses sont enregistrées, surtout au moment de débourrement qui correspond aux mois de mars, avril et mai, il est normal que le cactus va sortir de jeunes raquettes à partir des bourgeons dormants dans le tronc». Cependant, la cochenille est loin d’avoir perdu la guerre et se maintient «avec le même potentiel de destruction et d’agressivité», prévient Sbaghi, également directeur de recherche à l’Institut national de recherche agronomique.

Al Bayane

Irrigation localisée: 44% de l’objectif de 2030 atteint

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué que 44% de l’objectif de la stratégie « Génération Green 2020-2030 » en matière d’irrigation localisée a été atteint. S’exprimant à l’ouverture d’une Conférence de haut niveau sous le thème « Génération Green: pour une souveraineté alimentaire durable », organisée, par le ministère, en marge de la 15ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), Sadiki a fait savoir que dans le cadre des programmes d’irrigation, il a été procédé, en 2022, à l’équipement en irrigation localisée d’une superficie supplémentaire de 154.650 hectares (Ha), soit 44% de l’objectif de 2030.

Maroc Le Jour

Les Républicains français appellent à réparer les erreurs à l’égard du Maroc

Le président du parti français Les Républicains (LR), Éric Ciotti, a plaidé pour la réparation des erreurs commises et du manque de considération témoigné à l’égard du Maroc, soulignant les liens « très puissants » unissant le Maroc et la France. « Nous devons aujourd’hui faire en sorte que les erreurs commises et le manque de considération témoigné à l’égard du Maroc soient réparés », a affirmé Ciotti dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch. « Nous avons besoin du Maroc, l’Europe a besoin du Maroc », a-t-il indiqué, précisant que « l’Europe ne peut pas adresser des messages aussi inamicaux à l’endroit du Maroc, nous avons besoin de ce lien si puissant entre le Maroc, l’Union européenne et la France ».

Libération

Habib El Malki préside la réunion du bureau du CSEFRS

Le bureau du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a tenu une réunion consacrée à l’examen de bon nombre de points à l’ordre du jour. Parmi les principaux points abordés lors de cette réunion présidée par Habib El Malki, président du conseil, figure l’examen des propositions des plans d’action des commissions permanentes, du programme du conseil dans le cadre des activités du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), de l’état d’avancement des préparatifs de la journée d’étude sur l’orientation scolaire que le Conseil entend organiser, et de la programmation proposée afin de préparer et d’adopter des avis sur les projets de textes législatifs soumis au conseil par le gouvernement, précise le CSEFRS dans un communiqué.

Al Ahdath almaghribia

Forum mondial de lutte contre le terrorisme: le Maroc et l’UE lancent une initiative pour la prévention et la lutte contre l’extrémisme

Le Maroc et l’Union européenne (UE) ont lancé, à l’occasion de la tenue de la 21-ème réunion du Comité de Coordination du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) au Caire une initiative portant sur «L’éducation pour la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent conduisant au terrorisme». Cette initiative a été lancée en partenariat avec le Centre d’excellence pour la lutte contre l’extrémisme violent, «Hedayah». Dans une capsule vidéo introduisant cette initiative, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a mis en exergue le rôle de l’éducation en tant qu’outil puissant pour prévenir et contrer le radicalisme et l’extrémisme violent, et éradiquer les idéologies extrémistes qui se développent dans des environnements précaires.