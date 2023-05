Dégradation du patrimoine forestier, La stratégie Génération Green face au changement climatique, Economie marocaine sur de bons rails selon le FMII, baisse inquiétante de la consommation de ciment… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

CESE : 17.000 hectares du patrimoine forestier se dégradent chaque année

Malgré son importance et sa forte contribution au développement économique et social, le patrimoine forestier reste très peu protégé et valorisé. En effet, plus de 17.000 hectares se dégradent chaque année en raison notamment du changement climatique, de la surexploitation fourragère et de l’utilisation immodérée des ressources pour l’extraction du bois de chauffage. Partant de là, le Conseil économique, social et environnemental appelle, dans le cadre d’un avis rendu public mercredi à Rabat, à l’élaboration d’une vision globale et intégrée qui implique tous les intervenants (autorités, collectivité territoriales et population) à long terme pour rendre le secteur forestier plus compétitif et durable.

Stress hydrique et souveraineté alimentaire : comment «Génération Green» compte résoudre l’équation

Dans un contexte planétaire marqué par l’incertitude, où les crises se succèdent et le changement climatique se fait de plus en plus pesant, le défi de la souveraineté alimentaire se pose dorénavant à tous les États. Au Maroc, la nouvelle stratégie «Génération Green 2020-2030», en relais du Plan Maroc vert, a été lancée avec pour objectif principal d’assurer la pérennité du développement agricole et, conséquemment, asseoir la souveraineté alimentaire du Royaume. Un objectif qui passe impérativement par une gouvernance optimale des ressources en eau qui ne cessent de se raréfier. En effet, le développement et la sécurisation de l’offre hydrique demeure la condition sine quo non de toute politique agricole efficace et durable.

L’Economiste

L’économie marocaine va connaître une amélioration de ses performances

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds Monétaire International (FMI), Jihad Azour a souligné que l’économie marocaine va connaître une amélioration de ses performances, notant que la croissance devrait atteindre un taux de 3% contre 1,5% l’année dernière. Grâce à la gestion macroéconomique et aux mesures qui ont été mises en place pour protéger l’économie marocaine des chocs externes, l’économie devrait maintenir sa stabilité en 2023, a noté Azou, rappelant que les conditions climatiques couplées aux conséquences de la guerre en Ukraine ont eu un impact négatif sur l’économie marocaine en 2022. L’autre élément positif est lié au niveau de chômage, qui devrait baisser progressivement à environ 10,3%, a-t-il dit dans un entretien accordé au journal.

L’Opinion

Mobile money: pourquoi ça cale toujours au Maroc?

C’est un paradoxe qui en dit long sur les habitudes des Marocains : le Maroc est l’un des pays où le système bancaire est le plus avancé en Afrique, mais on peine curieusement à y faire développer la mobile money. Par mobile money, il faut comprendre la possibilité pour un simple détenteur de téléphone portable, de régler la quasi-totalité de ses transactions financières à partir de son cellulaire. Au Maroc, «il est important de noter que le paiement en espèces prédomine toujours, même pour les achats en ligne, avec 67% des transactions de commerce électronique effectuées en «cash on delivery», contre 16% pour les portefeuilles numériques et mobiles et 17% pour les cartes de débit et de crédit, selon le rapport «We Are Social»», indique Karim Abdelmoumni, consultant international en marketing stratégique et retail marketing. Selon le managing Partner du cabinet 212 Marketing, «seulement 20% de la population âgée de 15 ans et plus ont effectué un paiement numérique en 2022, malgré la forte pénétration d’Internet».

Les Inspirations Éco

Ciment: chute des tonnages, une affaire qui risque de faire du bruit

Le secteur immobilier au Maroc est confronté à une situation difficile, qui se reflète dans la baisse de la consommation de ciment. Malgré les incitations annoncées par le gouvernement, les défis multiples tels que la chute des transactions, la rareté et la cherté du foncier, la flambée des prix des matériaux de construction, la suspension du dispositif des logements sociaux et la baisse de la demande de crédits bancaires à la promotion immobilière continuent de peser sur le secteur. En avril 2023, la consommation de ciment au Maroc, matériau vital pour le secteur du BTP, a chuté à 716.483 tonnes, soit une baisse de 42,29% par rapport à avril 2019. Selon l’Association professionnelle des cimentiers (APC), cette baisse est due à l’absence de mesures de relance du secteur immobilier. A en croire les données de Bank Al-Maghrib, les crédits alloués aux promoteurs immobiliers connaissent une forte baisse à fin mars 2023, (-7,5% par rapport à l’année précédente).

Al Yaoum almaghribi

SIAM-2023 : l’agriculture, un secteur-clé du partenariat Maroc-UE

L’agriculture est un secteur-clé du partenariat de prospérité partagée entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne (UE), a souligné Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’UE au Maroc, en marge de la 15ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM). « Que ce soit à travers le volume des échanges commerciaux, la qualité des produits, la création d’emplois ou encore la préservation des sols et des eaux, tout nous invite à œuvrer de concert dans ce domaine. C’est la raison d’être de notre participation au SIAM 2023 : faire connaître aux acteurs et au public marocains les actions, opportunités et perspectives d’avenir de notre partenariat », a dit Llombart Cussac, citée par un communiqué sur la participation de l’UE au SIAM. Cette participation s’inscrit dans le cadre du partenariat Maroc-UE pour les secteurs agricole et forestier, ainsi que du Partenariat Vert Maroc-UE signé en octobre 2022, précise la même source.

Al Alam

Plans d’aménagement et de réhabilitation : 16 médinas sur 32 couvertes

Seize médinas sur 32 sont actuellement couvertes en plans d’aménagement et de réhabilitation homologués, dans la cadre du Programme de réhabilitation des médinas, a affirmé la ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Fatima Ezzahra El Mansouri. Ce chiffre représente un taux de couverture de 50%, a fait observer El Mansouri en réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur « le Bilan du Programme de réhabilitation des médinas », lue en son nom par Mustapha Baitas, ministre chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement. La ministre a indiqué que 10 plans d’aménagement et de réhabilitation sont actuellement en cours de réalisation.

Al Massae

Un blocage au port de Tanger Med provoque la colère des professionnels du transport international

Les exportateurs de produits marocains disent être confrontés à des problèmes récurrents avec la Douane dans le port de Tanger Med, soulignant que ces problèmes affectent les exportations marocaines vers le continent européen. Dans une déclaration au journal, le président de l’Association marocaine des transports routiers intercontinentaux du Maroc, Amer Azghino, a exprimé son mécontentement face à ces problèmes et a appelé à leur résolution le plus tôt possible. Les exportateurs disent que les exportations perdent leur valeur financière lorsqu’elles tardent à atteindre les clients européens, ce qui leur inflige de lourdes pertes. Azghino s’est également plaint des amendes financières appliquées par la Douane lorsque des camions accèdent au port à un moment où ce port souffre de problèmes de transit.