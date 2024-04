L’interview du ministre français de l’économie, la grève des enseignants, le coût des catastrophes naturelles au Maroc, l’aide au logement et les spéculateurs, le dumping égyptien pour la tomate en conserve… Voici quelques-uns des principaux titres de la presse nationale ce matin.

Le Matin

Interview de Bruno Le Maire en visite au Maroc

Pour Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Rabat et Paris font face aux mêmes défis économiques. Le haut responsable français, qui effectue une visite de travail au Maroc, cite à cet égard notamment la sécurisation des chaînes de valeur, la décarbonation, le défi climatique, la transition numérique… «Il nous appartient de redéfinir nos stratégies et nos complémentarités économiques et de réinventer des logiques gagnant-gagnant, qui sont les seules possibles», explique-t-il dans un entretien accordé au «Matin». Tout en rappelant que sa visite dans le Royaume s’inscrit dans le cadre de la relance de la relation entre les deux pays, Le Maire précise qu’en matière de partenariat économique, une nouvelle feuille de route est en train de mûrir. L’ambition étant de “mettre en œuvre l’objectif de nos deux Chefs d’État, qui est celui d’un profond renouvellement et d’une modernisation résolue de la relation franco-marocaine”. Enseignants suspendus : réunion décisive lundi, les syndicats sur la défensive.

En grève, les enseignants fixés la semaine prochaine

Après quatre mois d’attente, le sort des enseignants suspendus temporairement sera fixé la semaine prochaine. En effet, les commissions régionales créées au niveau des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) s’apprêtent à tenir une réunion, lundi prochain, pour trancher sur ces cas problématiques. Selon une source syndicale, le nombre des enseignants qui devront se présenter devant les conseils disciplinaires a considérablement baissé, passant de 540 à 250 enseignants. Le reste des enseignants ont pu rejoindre leurs classes après avoir reçu des avertissements ou des blâmes de la part du ministère de tutelle. La convocation des enseignants en question à cette réunion a créé une tension palpable au sein d’un secteur où la paix sociale demeure fragile. En tout état de cause, les syndicats refusent catégoriquement de cautionner toute sanction contre les enseignants suspendus.

L’Opinion

Catastrophes naturelles: les drames coûtent plus de 575 millions de dollars/an

«Il est particulièrement vulnérable aux tremblements de terre, aux inondations, aux glissements de terrain et aux sécheresses. Le séisme d’Al-Haouz de septembre 2023 illustre la gravité de ces risques : il a touché au moins 300.000 personnes, détruit 60.000 bâtiments et tué près de 3.000 personnes», indique la Banque mondiale (BM) dans un récent rapport. Et d’ajouter que les catastrophes coûtent au Maroc plus de 575 millions de dollars par an. «L’urbanisation et le changement climatique devraient encore exacerber les risques de catastrophe au Maroc, notamment à travers une augmentation de la fréquence et de la gravité des aléas hydrométéorologiques», prévoit- elle. Avec le soutien de la BM, poursuit ledit rapport, le Maroc a réalisé des progrès significatifs depuis 2008 dans le renforcement de sa résilience aux catastrophes et au changement climatique.

Les Inspirations éco

Décrochage du taux d’activité féminin

Le décrochage du taux d’activité féminin, à seulement 19% en 2023, est une véritable énigme. Cela veut dire que moins d’une femme sur cinq participe effectivement à la création des richesses, en mettant de côté le travail non rémunéré. Le Maroc a ainsi vu le taux d’activité de la femme chuter de dix points depuis 2000, une dégringolade qui laisse quelque peu perplexe au regard de l’amélioration générale du niveau de vie et des transformations structurelles de la population féminine. Les données du Haut-commissariat au Plan sont formelles : les amphis et les campus sont peuplés majoritairement de filles, et près de 6 diplômés du cycle normal sur 10 sont des jeunes lauréates. Par ailleurs, près d’un lauréat sur deux (48,3%) de niveaux master et doctorat est une fille, selon les statistiques du ministère de l’Enseignement supérieur.

Les Inspirations éco

Aide au logement: les spéculateurs aux aguets

Dans un contexte de crise du logement et d’inaccessibilité croissante à la propriété pour de larges franges de la population, l’État marocain a lancé un ambitieux programme d’aide directe visant à permettre aux citoyens d’acquérir un logement décent. Mais, l’objet n’est pas d’acheter un terrain en vue de le construire, comme demandent certains acquéreurs qui se présentent chez les notaires, selon Hicham Sabiry, président du Conseil national de l’Ordre des notaires. Pour le président, bien entendu, les terrains sont exclus. Cette déclaration soulève plusieurs enjeux cruciaux liés à la politique du logement et aux programmes sociaux dans le Royaume. Tout d’abord, en excluant l’acquisition de terrains nus, le gouvernement semble vouloir encadrer strictement ce nouveau dispositif afin d’éviter toute spéculation foncière. Le programme cible spécifiquement l’acquisition de logements existants, excluant ainsi l’achat de terrains à bâtir pour une construction individuelle.

L’Economiste

Tomate en conserve: dumping égyptien

Les Conserves de Meknès, Les Conserveries marocaines Doha et Moroccan Food Processing ont fait valoir l’existence de dommage pour réclamer un bouclier antidumping. Le ministère de l’Industrie et du Commerce les cite dans les résultats provisoires de son enquête. Primo, les importations des conserves de tomates originaires de l’Egypte ont connu «une augmentation notable» par rapport notamment à la production et à la consommation nationale. Secundo, ces importations ont eu «un effet notable» sur les prix des conserves de tomates produites au Maroc. Il est question d’une “sous-cotation” présumée de la part de la concurrence égyptienne. Tercio, les investigations ont constaté «un dommage matérialisé par “la baisse” de la part de la branche de production nation dans la consommation locale, «la stagnation de l’emploi” et «l’instabilité du retour sur investissement». Tous ces éléments font que les opérateurs plaignants sont “vulnérables” face aux importations en dumping originaires d’Egypte.

L’Economiste

Coopération entre l’UE-Maroc: le bilan de l’ambassadrice de l’UE à Rabat

L’Union européenne et le Maroc ont conclu en 2022 un partenariat vert qui vise à renforcer leur coopération autour de la transition énergétique et la décarbonation de l’économie marocaine, l’adaptation et la résilience au changement climatique, la protection de l’environnement, ainsi que l’économie verte et bleue. “Notre bilan est très positif tant du point de vue du volume des échanges commerciaux que du dynamisme de notre coopération qui ne cesse de se développer. Cette coopération répond à nos ambitions partagées concernant la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique”, a affirmé Patricia Llombart Cussac, ambassadrice de l’Union européenne à Rabat. Le “Partenariat vert” que nous avons signé entre le Maroc et l’Union européenne en 2022 illustre parfaitement notre coopération”, a-t-elle ajouté dans un entretien accordé au journal. Elle a par ailleurs estimé que la coopération avec le Maroc, dans une perspective africaine, “a beaucoup de sens”. “Nous en discutons et nous suivons avec beaucoup d’intérêt les visions qui sont en train d’être développées sur l’Afrique Atlantique”, a-t-elle dit.

Libération

Albares réaffirme l’excellence des relations de l’Espagne avec le Maroc

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a réaffirmé mercredi devant le Congrès des députés espagnol, «l’excellence» des relations liant son pays au Maroc. «Nos excellentes relations avec le Maroc sont bénéfiques pour les deux pays», a souligné Albares lors d’un débat sur la politique étrangère au Congrès des députés, saluant la coopération bilatérale englobant divers domaines. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie espagnole a mis l’accent sur la coopération entre les deux pays en matière de lutte contre le terrorisme et la traite des êtres humains, ainsi que l’évolution soutenue de leurs relations économiques.