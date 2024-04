Dans le monde professionnel d’aujourd’hui, où l’engagement, la motivation et la collaboration sont des éléments clés du succès, une approche novatrice émerge pour révéler le potentiel humain : la gamification. L’entreprise Gamifiers propose d’implémenter des solutions sur mesure pour répondre à des problématiques comme le turnover, le manque d’engagement ou la conduite du changement. Les explications de Slimane Benjelloun, fondateur de la société.

The Gamifiers s’appuie sur la réalité augmentée pour donner une nouvelle dimension au corporate event en intégrant des mécanismes de jeu dans des contextes professionnels pour créer des expériences mémorables et impactantes.

La gamification, comme l’explique Slimane Benjelloun, fondateur de la société, va bien au-delà de simples jeux. Elle vise à engager, motiver et influencer le comportement des individus pour révéler leurs personnalités et leurs compétences. Cette approche trouve une application variée dans le monde professionnel, allant de la formation à la communication en passant par la transformation organisationnelle.

A l’arrivée, la gamification “permet d’améliorer la qualité de travail en motivant les employés grâce à des récompenses, en favorisant l’engagement, la collaboration et en rendant des tâches plus amusantes et stimulantes, tout en encourageant l’apprentissage continu”, souligne notre invité.

Les avantages de cette approche sont multiples. En rendant les tâches plus engageantes et amusantes, elle augmente la motivation et la productivité des employés. En favorisant la collaboration et la compétition saine, elle encourage le travail d’équipe et la créativité. De plus, en fournissant des retours instantanés et en récompensant les performances, elle stimule l’apprentissage continu et l’amélioration constante.

Comment ça marche ? “Par des team buildings pour renforcer le sentiment d’appartenance à l’entreprise, du marketing activation pour faire la promotion des produits et services d’une entreprise, en accompagnement aussi des projets de transformation organisationnelle ou structurelle d’une entreprise pour adhérer aux valeurs de l’entreprise. Et puis on peut aussi faire de l’Onboarding de nouveaux employés ou carrément de la formation», reprend Slimane Benjelloun.

Révéler le meilleur de chacun

La gamification offre un potentiel immense pour révéler le meilleur de chacun et favoriser une culture de travail dynamique et motivante.

“Nous sommes un révélateur de personnalités, souligne Benjelloun. À travers le jeu, on voit qui est le leader, qui est le communicant, qui est celui qui s’exprime bien, qui est celui qui est un petit peu à la ramasse, j’ai envie de dire, qui est la personne qui est plus analytique. On peut permettre à l’employé de se révéler et de découvrir des talents qui peuvent ensuite être exploités au sein de l’entreprise…”

The Gamifiers, avec sa vision originale, continue d’explorer de nouvelles façons d’intégrer cette approche innovante dans le monde professionnel, ouvrant ainsi la voie à un avenir où le jeu et le travail se rejoignent pour le bénéfice de tous.

