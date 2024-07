Comment dénicher de manière innovante vos prochains talents ? C’est le défi que s’est lancé KWIKS, une jeune pousse marocaine qui propose une approche novatrice du recrutement. Invité de Focus PME, Amine Khayatei, le PDG de cette HR Data Tech qui ambitionne de bousculer les codes établis et se positionner comme une alternative nouvelles aux cabinets de recrutements traditionnels.

KWIKS se présente comme une alternative aux méthodes traditionnelles de recrutement. Sa plateforme met en relation directe les entreprises avec des chasseurs de têtes indépendants, spécialisés par secteur et par zone géographique. « Le but est de permettre aux entreprises, peu importe où elles se trouvent, de se connecter en quelques clics avec un chasseur de tête ou un recruteur indépendant », explique Amine Khayatei.

Cette approche vise à résoudre trois problèmes majeurs identifiés par KWIKS : le décalage entre les besoins des entreprises et les profils disponibles, le coût élevé du recrutement, et la longueur des processus. « 69% des entreprises trouvent qu’il y a un décalage entre leurs besoins en recrutement et ce qui existe réellement sur le marché », souligne le PDG.

L’Intelligence artificielle au cœur du processus

L’innovation de KWIKS ne s’arrête pas là. L’entreprise a développé sa propre intelligence artificielle, baptisée R2DS, une technologie qui assiste les recruteurs dans leur travail, notamment en générant rapidement des rapports détaillés sur les candidats. « Grâce à R2DS, ce travail est fait en 2 minutes ! Ce que nous proposons finalement au client final, ce n’est pas un CV, c’est vraiment une histoire, un storytelling qui met en avant les compétences du candidat », précise Amine Khayatei. D’autres belles innovations IA sont en cours de production comme le Scoring des compétences en temps réel ou encore IA visio sur la plateforme.

Un vivier de talents

KWIKS ne se contente pas de faciliter le recrutement local. La plateforme propose aux entreprises marocaines d’accéder à des talents internationaux, et vice versa. « Grâce à notre marketplace, par exemple au Maroc, nous permettons à des entreprises de se connecter en quelques clics avec des recruteurs indépendants basés au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Tunisie et bien d’autres pays en Afrique et Inde, et ainsi de trouver de super profils pour les ramener au Maroc par exemple ou recruter localement », illustre le PDG.

Déjà présente en Europe et dans le Golfe, KWIKS ne cache pas ses ambitions internationales. L’entreprise vise à devenir un acteur incontournable du recrutement digital, en proposant une solution adaptée aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

En combinant expertise humaine et technologie de pointe, KWIKS entend bien redéfinir les standards du recrutement. Reste à voir si cette approche innovante saura démontrer son potentiel pour séduire les entreprises à grande échelle et s’imposer face aux géants du secteur.

Pour plus d’informations ou pour commencer à utiliser KWIKS, visitez www.KWIKS.io .

