Club Entreprises reçoit aujourd’hui Yazine, une jeune et prometteuse marque marocaine qui se distingue par son engagement envers la cosmétique naturelle. Fondée en 2016 par Iness Elamine, Yazine incarne la fusion entre tradition et innovation, proposant des produits 100% naturels et adaptés à tous les besoins au quotidien.

Yazine est née d’une volonté de simplifier les routines de beauté en proposant des produits authentiques, naturels, et sans superflu. Iness Elamine, cofondatrice de Yazine et biochimiste de formation, souligne l’importance de revenir à l’essentiel: « Yazine est avant tout une marque engagée pour la valorisation de la cosmétique brute dans les soins beauté et hygiène du quotidien. »

Ces ingrédients (safran, poudre de coquelicot, café, nigelle…), choisis pour leurs vertus exceptionnelles, sont au cœur des formules de Yazine, garantissant leur efficacité tout en restant fidèles à la naturalité. En s’associant étroitement avec des agriculteurs locaux pour l’approvisionnement de ces ingrédients précieux, Yazine ne se contente pas de garantir l’authenticité et la pureté de ses formules, mais soutient également l’économie locale, illustrant un engagement profond pour le développement durable.

Une alternative éthique et responsable

En adhérant au cahier des charges de la certification bio Cosmos, Yazine s’engage ainsi à offrir des produits de haute qualité mais aussi à respecter l’environnement. « Nous souhaitons démystifier ces formules en proposant le plus large choix d’ingrédients et de formules les plus proches de la nature », explique notre invitée.

Cette approche permet à Yazine de se positionner comme une alternative durable à la cosmétique conventionnelle, le processus de création d’un produit pouvant durer jusqu’à un an. Cette période de recherche et développement est cruciale pour s’assurer que chaque nouveau produit réponde non seulement aux normes élevées de naturalité mais aussi à la promesse d’efficacité de la marque.

Accessibilité et prise de conscience

La disponibilité des produits Yazine, à travers leur site en ligne et la boutique physique à Casablanca (quartier Gauthier), témoigne de la volonté de la marque de rendre accessible le bien-être naturel. La demande croissante pour ces produits reflète une transition consciente des consommateurs vers des options plus saines et plus respectueuses de l’environnement.

Yazine propose une gamme variée de produits, allant des soins pour maman et bébé à des déodorants naturels et des soins capillaires sans sulfate, mais aussi une gamme complète dédiée à l’homme. « Surprendre par l’efficacité des produits que nous proposons est notre principal défi, » rappelle Iness Elamine, soulignant l’importance de l’innovation dans le développement produit avant d’ajouter : « Cette quête d’innovation nous mène à collaborer étroitement avec des biochimistes et des experts en phytothérapie, afin de développer des formules uniques qui prennent des mois de recherche et d’essais. Chaque produit lancé est le fruit d’un processus méticuleux, témoignant de notre engagement pour offrir le meilleur de la nature à notre clientèle. »

Si Yazine s’est imposée comme une marque de référence dans le domaine de la cosmétique naturelle au Maroc. Un succès qui repose sur une combinaison de valeurs fondamentales telles que la simplicité, l’authenticité, et l’efficacité, ainsi que sur un engagement profond envers l’innovation et la durabilité.

