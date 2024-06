Focus PME accueille Achraf Bouqdib, directeur national de BNI Maroc (Business Network International), pour nous parler d’un réseau professionnel qui transforme la manière dont des entreprises marocaines se créent de nouvelles opportunités pour démultiplier leur chiffre d’affaires.

BNI, présent au Maroc depuis 2016, est une plateforme de networking structuré qui aide les entrepreneurs, TPE/PME et décideurs dans tous les secteurs à développer leur chiffre d’affaires par le biais du marketing de recommandation. Comme l’explique Bouqdib, « Notre métier, c’est aider le plus grand nombre de chefs d’entreprise au Maroc […] à développer leur chiffre d’affaires par le biais du marketing de recommandation. » Le principe est simple mais puissant : des groupes d’entrepreneurs se réunissent chaque semaine pour échanger des recommandations d’affaires qualifiées.

Le fonctionnement de BNI repose sur trois piliers essentiels. Premièrement, l’exclusivité : un seul représentant par profession dans chaque groupe, ce qui permet d’éviter ainsi la concurrence interne et de favoriser un climat de confiance. Deuxièmement, des réunions hebdomadaires structurées où chaque membre dispose de 30 secondes à une minute pour présenter son activité et exprimer une demande spécifique de mise en relation. Enfin, une formation continue comme le propose BNI pour ce qui concerne la prise de parole en public et ou l’aide à définir et atteindre les objectifs commerciaux.

Les bénéfices pour les entreprises sont tangibles comme le souligne Bouqdib: « Aujourd’hui, un membre reçoit en moyenne 10 recommandations sur lesquelles il fait 7 propositions commerciales et en transforme 3. Nous avons un taux de transformation de 30%. »

Sur les 12 derniers mois, les membres ont ainsi échangé plus de 326 millions de dirhams, avec une moyenne de transactions de 730 000 dirhams par membre.

Notre invité insiste sur l’apport bénéfique de BNI aux PME et plus encore les TPE, qui constituent 90% du tissu entrepreneurial marocain. « Nous accueillons des TPE, des PME et des indépendants de divers secteurs. Cette diversité enrichit le réseau et multiplie les opportunités de recommandations croisées, » souligne Bouqdib.

Synergies

« Nos membres vont des avocats aux artisans, en passant par les consultants et les commerçants. Cette variété permet des échanges de qualité et des synergies imprévues mais fructueuses. » Le réseau leur offre ainsi une opportunité unique de développer leur chiffre d’affaires de manière éthique et durable, sans recourir à des pratiques de commissionnement.

Exemple très concret. Alors que la pandémie de Covid-19 a mis à l’épreuve la solidité de nombreux réseaux professionnels à travers le monde, BNI a démontré une résilience et une efficacité remarquables durant ces temps incertains. « Le réseau a été un soutien essentiel pour beaucoup de nos membres, notamment ceux opérant dans les secteurs sensibles comme l’événementiel et le tourisme », explique Achraf Bouqdib.

Stratégies d’affaires

La force de BNI réside dans sa capacité à mobiliser une communauté de soutien où les membres se sont activement entraidés, utilisant les services des autres membres et réorientant leurs stratégies d’affaires pour surmonter ensemble cette période difficile.

Au-delà du développement local, BNI offre également un potentiel de croissance international. Présent dans plus de 70 pays, le réseau permet aux entrepreneurs marocains de se connecter à des opportunités d’affaires au-delà des frontières nationales.

Les ambitions de BNI Maroc ne sont pas en reste. L’organisation vise à atteindre 1 million de dirhams de transactions par membre d’ici 2024 et aspire à dépasser les 10 milliards de dirhams d’échanges d’ici 2028.

BNI Maroc illustre ainsi l’importance croissante du networking structuré dans le paysage entrepreneurial marocain. Son approche basée sur l’entraide et les recommandations qualifiées offre aux entreprises locales une nouvelle voie pour stimuler leur croissance et étendre leur réseau, tant au niveau national qu’international.

