La nouvelle stratégie de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) pour le Maroc continue de placer le développement des PME au centre de son action. De nouveaux outils de financement conçus dans ce sens ont été dévoilés par Antoine Sallé de Chou, son Directeur au Maroc.

La BERD a récemment dévoilé sa nouvelle stratégie pour le Maroc, maintenant un fort intérêt pour le soutien aux PME. Outre le renouvellement de certains programmes clés, de nouvelles initiatives sont lancées, telles que l’accompagnement des PME dans leur expansion internationale, notamment en Afrique subsaharienne.

« Nous arrivons avec une nouvelle stratégie », a déclaré Antoine Sallé de Chou, Directeur Général de la BERD au Maroc, contacté par téléphone. Il a souligné que : « contrairement à la stratégie précédente, où on ne pouvait pas accompagner l’expansion des PME marocaines vers l’Afrique subsaharienne, sous condition de finaliser le processus institutionnel avec nos actionnaires, on sera capable dans le futur de financer l’expansion des PME marocaines en Afrique subsaharienne ». Et d’ajouter: « Nous commencerons par le Ghana, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Nigéria et le Kenya ». Ce changement majeur découle de la décision de la BERD d’étendre son champ d’action à d’autres pays du continent dès 2025.

Rééquilibrer l’économie

Une autre initiative annoncée par Antoine Sallé de Chou est le lancement d’un programme dédié aux jeunes entrepreneurs, doté d’une enveloppe de 100 millions d’euros. Ce programme s’inscrit dans la même logique que la ligne de financement de 80 millions d’euros spécifiquement dédiée à l’entrepreneuriat féminin.

Pour la BERD, ces programmes devraient contribuer significativement à rééquilibrer l’économie marocaine en favorisant l’inclusion économique des femmes et des jeunes entrepreneurs.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, la BERD renforcera également son soutien à la transition énergétique des PME, en les aidant à mieux gérer leurs ressources en eau et leurs déchets.

« Nous préparons actuellement une quatrième génération de ligne verte qui sera lancée dans quelques mois au Maroc », a déclaré le Directeur de la banque. Ce nouveau programme capitalisera sur les succès des trois précédents (Morseff, Green value chain, GEEF) et sera adapté aux évolutions réglementaires en cours.

Enfin, Antoine Sallé de Chou a souligné que ces nouveaux outils de la BERD pour les PME incluent également un soutien spécifique aux très petites et petites entreprises (TPE). Rappelons que la dernière stratégie de la BERD au Maroc a alloué plus de 500 millions d’euros de lignes de financement aux PME, à travers divers instruments financiers et techniques.