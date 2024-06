Invité de Focus PME, Yassine Lakhdissi, co-fondateur de LRobotics, partage sa vision sur l’impact et les défis de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique au Maroc. Il nous explique comment ces technologies peuvent transformer certains aspects de la vie quotidienne et professionnelle des Marocains.

Notre invité Yassine Lakhdissi, co-fondateur de LRobotics commence par rappeler les révolutions industrielles et numériques précédentes, soulignant que l’IA et la robotique seront la prochaine étape cruciale. Pour lui, ces technologies peuvent améliorer la productivité et la rentabilité des entreprises en automatisant les tâches répétitives et en libérant les employés pour des postes plus qualifiés. Et de rappeler que ce type transformation ne vise pas à remplacer les emplois manuels, mais à requalifier les travailleurs pour des rôles plus spécialisés et valorisants.

Un des principaux obstacles identifiés par Lakhdissi réside dans le changement des mentalités. Il dénonce notamment l’idée selon laquelle le Maroc ne peut exceller que dans des tâches à faible valeur ajoutée, malgré les nombreuses réalisations et succès sur la scène internationale. Pour lui, il est essentiel de croire en ses capacités et de changer cette mentalité.

Un autre défi majeur sur lequel notre invité insiste est le financement de la recherche et du développement (R&D). Au Maroc, la R&D repose souvent sur des fonds propres, limitant ainsi les avancées technologiques en raison de l’absence de financements structurés de la part de l’État ou d’autres institutions financières.

Dans un autre registre, Yassine Lakhdissi voit dans l’éducation un secteur clé où l’IA et la robotique peuvent apporter des améliorations significatives. Il propose d’automatiser certaines tâches répétitives des enseignants, ce qui leur permettrait de se concentrer sur leur rôle éducatif plus essentiel, comme l’éducation morale et sociale des élèves. Il critique l’utilisation d’outils obsolètes dans les salles de classe qui n’attirent plus l’attention des élèves, habitués aux nouvelles technologies. En modernisant ces outils, il espère rendre l’apprentissage plus attrayant et efficace.

A ce propos, LRobotics offre une gamme de produits innovants tels que le KettyBot, un assistant d’apprentissage intelligent conçu pour révolutionner l’expérience éducative. KettyBot intègre des fonctionnalités avancées, telles que la capacité de répondre aux questions des élèves, de présenter des cours interactifs et de proposer des jeux éducatifs.

Ce robot est déployé dans divers contextes éducatifs, des écoles aux universités, facilitant ainsi la communication en classe et apportant une touche de modernité à l’enseignement.

Evénementiel

Concernant les entreprises marocaines, notre invité constate que les entrepreneurs locaux adoptent de plus en plus l’IA et la robotique pour améliorer l’image et la productivité de leur entreprise. Un signe positif pour l’avenir technologique du Maroc.

Un autre domaine où LRobotics intervient concerne l’événementiel à travers des innovations robotiques qui vont améliorer la visibilité et l’interaction des marques avec les prospects lors des salons. Lakhdissi nous décrit un concept de stands mobiles robotisés, capables d’attirer l’attention et de maximiser l’efficacité des interactions commerciales, offrant ainsi une solution dynamique et rentable pour les entreprises.

Yassine Lakhdissi nous promet encore des projets prometteurs pour LRobotics et souligne l’importance de créer un écosystème autour de l’IA et de la robotique pour soutenir l’innovation et le développement économique au Maroc. Il conclut en insistant encore une fois sur la nécessité de former et de structurer les jeunes talents marocains.

