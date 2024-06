Invité de ce nouveau numéro de Focus PME, Hassan Ghellab, Directeur Général de NAPS, une fintech marocaine en plein essor. Grâce à ses solutions innovantes et sécurisées, NAPS se positionne comme un acteur incontournable du secteur financier marocain, offrant une gamme de services diversifiés pour les entreprises et les particuliers.

Bien qu’elle ne soit pas une banque, NAPS joue un rôle essentiel dans l’écosystème financier du Maroc comme l’explique Hassan Ghellab: «NAPS est un établissement de paiement agréé par la Banque Centrale. Dans le métier de la finance, il existe deux grandes familles : les banques avec un agrément d’établissement de crédit et les établissements de paiement agréés comme nous.»

En tant que fintech, NAPS utilise la technologie pour offrir une large gamme de services financiers. Son offre s’étend des terminaux de paiement pour les commerçants aux solutions e-commerce, en passant par les cartes de gestion des notes de frais pour les entreprises et les comptes de paiement pour les particuliers. Cette diversité permet à la fintech de répondre aux besoins spécifiques de chaque segment de clientèle.

L’innovation n’est pas un slogan pour NAPS, mais le cœur de sa stratégie. En tant que filiale du groupe M2M, acteur majeur de la monétique présent dans plus de 40 pays, NAPS bénéficie d’un héritage technologique riche de 35 ans d’expérience.

Cette expertise se traduit par des solutions avant-gardistes. «Nous avons été les premiers à introduire le ‘buy now, pay later’ au Maroc», souligne Ghellab. Ce système, également connu sous le nom de paiement fractionné, permet aux consommateurs d’acheter immédiatement et de payer en plusieurs fois. Déjà adopté dans des secteurs variés comme l’assurance, les clubs de sport et bientôt l’électroménager, ce service illustre l’engagement de NAPS à adapter ses offres aux besoins spécifiques de chaque secteur.

Répondre aux besoins des commerçants

Les terminaux de paiement constituent un besoin crucial pour les commerçants marocains. Avec un volume de transactions de 60 milliards de dirhams par an et une croissance annuelle de 15%. NAPS se positionne sur ce marché est en plein essor comme un partenaire de confiance, offrant non seulement des terminaux fiables, mais aussi des services à valeur ajoutée.

«Un retailer gère des flux énormes et a besoin d’une fiabilité à 100%», affirme Ghellab. NAPS répond à cette exigence par un service client disponible 24h/24 et 7j/7, ainsi que par un rapprochement ultra-précis des transactions, essentiel dans un secteur aux marges réduites. Au-delà de la fiabilité, NAPS innove avec des services de publicité sur les terminaux de paiement. «Les commerçants veulent afficher de la publicité à chaque moment, notamment lors du paiement», explique Ghellab. Cette fonctionnalité permet aux retailers de maximiser chaque interaction client.

Priorité à la sécurité

Dans le domaine des paiements électroniques, la sécurité est primordiale. NAPS, sous la tutelle de la Banque Centrale et membre de réseaux internationaux comme Visa et MasterCard, se conforme à des normes strictes. «Nous sommes soumis à des tests d’homologation et un contrôle continu», assure Ghellab. L’entreprise renouvelle régulièrement ses certifications PCI DSS et ISO, et effectue des tests d’intrusion pour vérifier la robustesse de sa cybersécurité. De plus, un système de serveurs de backup garantit la continuité de service en toutes circonstances.

La mission de NAPS dépasse la simple fourniture de services de paiement. L’entreprise vise à intégrer ses solutions dans le quotidien des Marocains. Ghellab cite l’exemple de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir : «Les étudiants utilisent leur carte NAPS pour tout, de l’ouverture de leur porte le matin au paiement de leurs repas, en passant par l’identification aux examens et la réception de leur bourse.» Ce modèle d’intégration complète montre comment NAPS transforme l’expérience utilisateur en un processus sans friction. De plus, grâce à une collaboration avec WeCasablanca, NAPS permet aux supporters de football de payer leurs billets et d’entrer au stade avec une carte Casawe, réduisant ainsi la fraude et les files d’attente.

Obtenir une carte NAPS est un processus simple et rapide. « Il suffit de se connecter sur naps.ma pour commander une carte, livrée en 24 heures, ou de la récupérer dans l’une de nos agences partenaires », indique Hassan Ghellab. En outre, NAPS envisage une expansion internationale, visant à s’étendre dans plusieurs pays d’ici deux à trois ans, en collaboration avec le groupe M2M. «Le paiement électronique se développe beaucoup plus rapidement à l’international, et nous préparons notre entrée sur de nouveaux marchés», conclut notre invité.

