Cinéma marocain: le bilan 2023 ; Rentrée scolaire: les parents d’élèves aux abois ; Avocats: vers une nouvelle production record ; L’État offre plus de 5.249 ha de terrains agricoles à la location ; Pénurie de médicaments contre l’hypothyroïdie ; Des tonnes de poisson avarié saisies à Casablanca… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

L’Opinion

Figue de Barbarie: les producteurs en quête de traitements bio

Les prix des figues de barbarie ont atteint des sommets depuis que la cochenille a ravagé les champs de cactus dans différentes régions du Royaume. Ce redoutable parasite a engendré une baisse de la production des figues, privant les familles les plus démunies de ce fruit rafraîchissant et les commerçants d’un gagne-pain très prisé, surtout pendant l’été. Une situation qui ne fait pas le bonheur des producteurs non plus, lesquels sont toujours en quête de traitements biologiques pour sauver leurs champs. L’objectif étant de bien approvisionner le marché national l’année prochaine à des prix moins élevés, de sorte à rendre ce fruit accessible à toutes les catégories sociales.

CCM: 2023, une année de renaissance pour le cinéma marocain

Le cinéma marocain a connu une année 2023 exceptionnelle, avec une dynamique sans précédent tant au niveau de la production que des revenus générés. Selon le rapport annuel du Centre Cinématographique Marocain (CCM), 34 longs métrages marocains ont vu le jour au cours de cette année, un chiffre record qui illustre la vitalité croissante de l’industrie cinématographique nationale. Les succès du cinéma marocain ne se limitent pas à la production. Ils s’étendent également au box-office, où les films nationaux ont su se démarquer des productions étrangères, dans quelques classements établis par le Centre. Parmi les plus grands succès, le film « Dados » a généré 8.706.829 dirhams, suivi de « Houma li bqaw : jouj » avec 4.929.587 dirhams de recettes. « Nayda » et « Ana machi Ana » ont, quant à eux, occupé respectivement les quatrième et cinquième places du box-office national.

Les Inspirations éco

Frais de scolarité: fin de vacances douloureuse pour les parents

Pour des milliers de parents dont les enfants fréquentent l’école privée ou les établissements de la «Mission» et homologués, le sommeil devient difficile en cette fin de vacances. Il va falloir boucler le financement du premier décaissement de frais de scolarité en plus des fournitures scolaires et de l’inévitable rafraîchissement de la garde-robe des enfants. Selon notre enquête, la plupart des écoles privées dans les grands centres urbains affichent des hausses bien au-delà de l’inflation alors que l’Indice des prix à la consommation (IPC), mesuré par le HCP, relève une certaine accalmie. En moyenne, les frais de scolarité augmentent bien au-delà de l’inflation, au moins de 5%. Les parents se ruent sur le crédit à la consommation pour faire face à la tension sur les budgets.

Avocats: vers une nouvelle production record

En dépit d’une sécheresse sévère, la campagne 2024-2025 de production d’avocats au Maroc s’annonce sous de bons auspices, comme nous l’avions annoncé il y a quelques mois. À en croire les producteurs, les prévisions pour cette campagne restent prometteuses bien que les subventions à l’irrigation aient été suspendues pour cette saison, en raison du stress hydrique. Les producteurs s’attendent ainsi à une production qui pourrait atteindre entre 80.000 et 90.000 tonnes d’avocats, soit plus que les 60.000 tonnes récoltées la saison dernière, lequel constituait déjà un record. En dehors du volume important, la qualité serait, paraît-il, meilleure notamment en termes de calibre. Ce progrès attendu est expliqué par des conditions climatiques favorables à la floraison de la culture.

Le Matin

Transport routier de marchandises : peu d’avancées sur beaucoup de dossiers

Après deux mois d’attente, les représentants de la coordination nationale regroupant les quatre syndicats les plus représentatifs du secteur du transport routier de marchandises (UMT, UNTM, UGTM et CDT) se sont réunis avec le secrétaire général du ministère du Transport. La réunion n’a pourtant débouché sur aucune avancée significative, si ce n’est l’engagement du ministère à mettre en place à partir du mois de septembre de la plateforme du bordereau de fret pour permettre aux chargeurs de déclarer le poids et la nature de leurs cargaisons, chose qui devrait libérer le transporteur de toute responsabilité relative à la surcharge du véhicule.

Terrains domaniaux agricoles: l’État offre plus de 5.249 ha à la location

Investisseurs agricoles, à vos projets! L’État ouvre quelque 5.249 hectares à la location dans le cadre de partenariats public-privé, à exploiter à travers 96 projets répartis sur 9 régions du Royaume. L’opération autour des terrains agricoles consiste en la location de longue durée de ces terrains au profit de promoteurs qui s’engagent, dans un cadre contractuel avec l’État, à mener des projets d’investissement agricoles permettant une bonne valorisation de ces réserves foncières tout en créant de l’emploi en milieu rural.

L’Economiste

Généralisation de la couverture sociale: les retours de la BAD

Tous les indicateurs au vert sauf un. C’est l’une des principales conclusions de la Banque africaine de développement (BAD), qui vient de finaliser l’évaluation de la seconde phase du programme de généralisation de la couverture sociale. Parmi les points de vigilance: la très faible densité du personnel, particulièrement en milieu rural. La BAD a également mis l’accent sur la nécessité de mettre en place un mécanisme de financement durable pour garantir la pérennité du programme. La BAD a formulé une série de recommandations devant être pilotées par le gouvernement sur des questions clés. Surtout qu’il reste à accélérer le parachèvement des réformes, la garantie de la viabilité financière du programme…

Al Alam

Casablanca: mobilisation pour le respect de la fermeture des hammams et stations de lavage

Une source informée a révélé que la police administrative du Conseil communal de Casablanca et les autorités locales commencent cette semaine le contrôle des hammams et des stations de lavage, concernant la fermeture trois jours par semaine, suite au non-respect de cette décision par certains propriétaires de stations de lavage qui poursuivent leur activité de manière normale. Selon la même source, le processus de contrôle sera rigoureux à l’égard des stations de lavage qui refusent de se conformer à la décision du Wali de la région de Casablanca-Settat de fermer les hammams et les stations de lavage, dont celles situées dans les stations-service.

Al Massae

Pénurie de médicaments contre l’hypothyroïdie: le PPS tire la sonnette d’alarme

Le problème lié au médicament contre l’hypothyroïdie “Levothyrox” refait surface, suite à une nouvelle rupture depuis quelques jours dans les pharmacies. La loi 17.04, qui fait office d’une constitution pour les médicaments, stipule que le gouvernement est contraint de fournir un stock de certains médicaments, notamment ceux destinés au traitement des patients atteints de l’hypothyroïdie, d’au moins six mois, a indiqué le groupe PPS à la Chambre des représentants. Dans ce sens, la parlementaire Loubna Sghiri a fait savoir que les patients atteints de troubles de la thyroïde, d’hyperthyroïdie ou d’hypothyroïdie subissent depuis plusieurs jours la rupture de “Levothyrox”, un médicament vital pour la thyroïde, dans les hôpitaux publics et les pharmacies, en l’absence d’explications.

Assabah

Casablanca: saisie de tonnes de poisson avarié

Des responsables des préfectures d’arrondissement de Moulay Rachid à Casablanca et des hauts responsables de la police se sont rendus samedi au marché de gros du poisson, après la saisie de deux camions contenant des tonnes de poisson avarié destiné à la fabrication d’aliments pour animaux, ce qui constitue un danger pour les humains et les animaux d’après l’inspection effectuée. Selon les sources d’Assabah, un agent d’autorité au marché de gros du poisson a contribué à résoudre le mystère des odeurs nauséabondes persistantes, dont se plaignaient les habitants des quartiers voisins du marché, ce qui a alerté des hauts responsables de la préfecture de Casablanca. Malgré les fouilles et les inspections du marché, la source de ces odeurs n’avait été identifiée que lorsque l’agent a informé ses supérieurs hiérarchiques de ses soupçons concernant les cargaisons de camions stationnés à côté du marché de gros du poisson, appartenant à un individu spécialisé dans la distribution de restes de poisson à une entreprise de fabrication d’aliments pour animaux, qui s’est avérée être la source de l’odeur.