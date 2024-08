La Turquie s’apprête à construire son propre système de défense antimissile, baptisé « Dôme d’acier », a annoncé mercredi le président de l’Agence de l’industrie de la défense (SSB), qui dépend de la présidence turque.

« Notre projet national Dôme d’acier permettra l’intégration de nos systèmes de défense aérienne, de nos capteurs et de nos armes dans un réseau unique », a affirmé Haluk Görgün, le président de la SSB, dans une vidéo partagée par son organisme.

Muni d’un système de soutien d’intelligence artificielle, le projet sera mené par des acteurs publics de l’industrie de la Défense comme Aselsan, Rokatsan et MKE, ainsi que l’organisme public de recherche Tubitak Sage.

Contactée par l’AFP, la SSB n’a pas souhaité partager plus de détails sur le projet.

Selon la chaîne publique TRT Haber, le Dôme d’acier sera conçu comme « un parapluie de sécurité » couvrant l’ensemble de l’espace aérien turc et visant à répondre aux menaces « allant des très basses altitudes aux plus hautes », ainsi que de « très courte à la longue portée ».

Ankara s’illustre depuis plusieurs années avec des projets ambitieux de défense, y compris des drones et des avions de combat.

