Invitée de cet épisode de “Club Entreprises”, Nihal Grii, cofondatrice de Grimadiz, une entreprise qui a su révolutionner le marché des fruits secs au Maroc.

Grimadiz est née de l’entreprise familiale Mardinego, spécialisée dans le roasting traditionnel des fruits secs. Désireuse d’apporter un vent de nouveauté, Grimadiz a insufflé une dynamique d’innovation en développant de nouveaux produits combinant des saveurs marocaines et internationales pour offrir une palette de goûts riche et variée à sa clientèle. « Nous avons introduit des fruits secs enrobés, aromatisés avec des goûts marocains et des saveurs innovantes, tout en gardant l’aspect santé et goût au centre de notre proposition », explique Niha Grii.

Le cœur de l’activité de Grimadiz réside dans la création de snacks sains et savoureux. L’entreprise mise sur la distribution de produits sans conservateurs, meilleurs pour la santé. Leur gamme s’étend des fruits secs salés aux sucrés et enrobés chocolatés, répondant ainsi aux préférences gustatives de toutes les générations.

Lancée en mai 2020, en pleine crise du Covid-19, Grimadiz a su transformer les défis en opportunités. Nihal Grii souligne à ce propos l’importance de saisir les moments difficiles pour façonner un business model résilient, capable de prospérer en temps de crise et au-delà. « C’est dans les moments les plus sombres que les portes de l’opportunité s’ouvrent », dit-elle, reflétant une persévérance qui a marqué les fondements même de Grimadiz.

Circuits traditionnels

Et au lieu de se tourner comme beaucoup vers le digital, Grimadiz a opté pour une stratégie axée d’abord sur les circuits traditionnels, exploitant la profondeur du marché local et les insights précieux des grossistes et de « Moaulen Zeri3a » (vendeurs traditionnels de fruits secs). « Ils sont en contact direct avec le consommateur et nous fournissent des insights précieux sur leurs préférences », indique notre invitée. Cette approche centrée sur le terrain a permis à l’entreprise de développer plus de 35 produits bien établis sur tout le territoire marocain.

Grimadiz a par ailleurs conçu des snacks à partir d’ingrédients bio, sans ajouts de conservateurs. « Si on propose des produits pour la santé, il serait illogique d’y ajouter des conservateurs », souligne Nihal Grii, mettant en avant l’importance d’assurer des produits qui sont non seulement délicieux mais aussi bénéfiques pour la santé.

En trois ans d’existence, Grimadiz s’est établi comme le premier distributeur de fruits secs aromatisés au Maroc et un partenaire de référence pour les grossistes. La marque est également sollicitée pour des opportunités de branding et de production, y compris pour le compte de concurrents.

Notre invitée ne manque pas d’ambitions pour Grimadiz : innovation continue, introduction de nouveaux produits sur le marché marocain, exportation vers les pays du Golfe d’ici fin 2024… Objectif : devenir une référence à l’échelle internationale à moyen terme. Une belle inspiration pour l’écosystème entrepreneurial marocain.

Vous souhaitez participer à notre émission ? Contactez Badr Laraqui :

[email protected]

Contenu conçu et proposé par CONVERSIUM en partenariat avec H24Info.

La rédaction de H24Info n’a pas participé à la réalisation de cet article.