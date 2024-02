Invité de ce « Club Entreprises », Hamid Abdessadek, cofondateur d’Inventiers, une start-up marocaine qui redéfinit l’artisanat avec une approche décalée et contemporaine. Fondée en mai 2022, Inventiers s’est rapidement distinguée par sa capacité à fusionner tradition et innovation, offrant une nouvelle vie à l’artisanat marocain.

L’idée germe lorsque Hamid Abdessadek cherche à meubler son appartement fraîchement rénové à Meknès, suite à la pandémie de Covid. Ne trouvant pas son bonheur auprès des artisans locaux, cantonnés à un artisanat utilitaire, il décide de créer lui-même des pièces au style contemporain. Il collabore alors avec des maâlems (artisans) talentueux mais peu habitués aux demandes particulières de clients jeunes. Inventiers naît ainsi pour combler ce fossé générationnel et culturel. Objectif ? Permettre aux nouvelles générations de s’équiper en mobilier moderne made in Morocco reflétant leurs goûts et leurs aspirations.

La fusion de l’artisanat et de la technologie

Conscient des barrières culturelles et communicationnelles avec les artisans, Inventiers a recours à un outil clé : la conception 3D. Cette technologie de pointe permet de modéliser virtuellement les créations avant de les matérialiser. Les plans en 3D sont analysés en détails en interne pour identifier les défis techniques et les expliquer plus facilement aux maâlems. Ces derniers restent toutefois en dehors du processus digital, Inventiers ne partageant que des croquis ou explications orales pour ne pas les braquer. Cette approche scientifique facilite grandement les échanges et la compréhension entre jeunes créatifs et artisans expérimentés.

Des créations à la fois authentiques et modernes

Grâce à cette méthodologie, Inventiers conçoit des pièces au design épuré et contemporain comme ses fameux miroirs aux formes ondulées et colorées. Ces objets originaux témoignent d’un savant mélange entre l’esthétique moderne prisée par la génération Z et l’authenticité de matériaux nobles travaillés à la main. En repoussant ainsi les limites de l’artisanat traditionnel sans renier son essence, Inventiers ouvre la voie à une nouvelle génération d’objets et de mobilier qui séduiront aussi bien les jeunes citadins que les amateurs du patrimoine culturel marocain.

Forte du succès rencontré auprès des clients comme des artisans, la jeune pousse souhaite démocratiser son approche pour moderniser l’artisanat à grande échelle et le rendre désirable auprès des nouvelles générations. Elle complète son offre par la promotion des richesses culturelles nationales auprès de son audience jeune et connectée. Porté par ce double objectif, Inventiers semble avoir trouvé la recette pour réconcilier savoir-faire ancestraux et innovation technologique. Un concept voué à inspirer une nouvelle génération d’entrepreneurs pour explorer de nouvelles voies valorisant l’artisanat Made in Morocco.

Contenu conçu et proposé par CONVERSIUM en partenariat avec H24Info.