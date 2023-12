Fondée en 2019 par Mohamed Ait Addi, la plateforme saweblia.ma s’est rapidement imposée comme la solution incontournable pour les services de réparation et de dépannage au Maroc. Avec une approche centrée sur l’efficacité et la simplicité, Sawblia tente de résoudre les pannes et autres problématiques rencontrées au quotidien.

La plateforme Saweblia.ma regroupe plus de 200 artisans spécialisés, répondant à un large éventail de besoins, de la plomberie à l’électricité, en passant par l’entretien des jardins et piscines. Mohamed Ait Addi souligne l’importance de l’expertise et de la fiabilité, offrant ainsi une réponse adéquate et sécurisée à chaque situation. Le processus rigoureux de sélection et de formation des artisans garantit une qualité constante et fiable.

Saweblia facilite également la mise en relation et la facturation, proposant un système transparent où les tarifs sont connus à l’avance. La rapidité d’intervention, en moyenne moins de 2 heures entre la demande et l’arrivée de l’artisan, répond aux urgences du quotidien.

De plus, la startup a récemment opéré un pivot stratégique en direction des entreprises, leur offrant des contrats de maintenance adaptés à leurs besoins. Ce segment B2B constitue un relais de croissance prometteur, comme l’illustre le partenariat noué avec Monsieur Bricolage.

Des services fiables et abordables

Au-delà des artisans eux-mêmes, Saweblia crée de la valeur pour l’ensemble de l’écosystème. Les particuliers et les entreprises bénéficient de services fiables et abordables. La plateforme lutte aussi contre le travail informel et promeut l’entrepreneuriat à travers un modèle économique inclusif et socialement responsable.

Fort de cette dynamique, Saweblia nourrit l’ambition d’exporter son modèle en Afrique subsaharienne. Sa philosophie de facilitation de l’accès aux services artisanaux répond à un besoin croissant sur ce continent. Sa stratégie de partenariats avec des enseignes régionales comme Monsieur Bricolage ouvre la voie à cette expansion panafricaine prometteuse.

En somme, Saweblia se distingue comme un acteur majeur dans le paysage des services à domicile au Maroc. En alliant efficacité, fiabilité et responsabilité sociale, la plateforme redéfinit les normes du secteur et offre une nouvelle perspective sur le rôle et l’impact des services d’artisanat dans la société moderne.

