Invité de ce Club Entreprises, Mounsef Ben Haddouche, vice-président Ventes Afrique Moyen-Orient d’Evernex, multinationale spécialisée dans la maintenance des systèmes informatiques et des data centers (serveurs, stockage et réseaux). Ebernex propose aux entreprises d’allonger le cycle de vie de leurs équipements informatiques et de réduire ainsi leur empreinte carbone.

Forte de son expertise multimarques (Dell, IBM, HP, Cisco…), Evernex emploie aujourd’hui près de 1.000 personnes dans le monde, à travers 45 filiales réparties dans 67 pays.

Le business model de l’entreprise repose sur l’efficience énergétique, le développement économique et financier et la réduction de l’empreinte carbone. Objectif : prolonger la durée de vie de leurs équipements de dix à quinze ans, et contribuer par ce biais à réduire leur facture énergétique et financière.

Depuis une quinzaine d’années, on assiste à une orientation stratégique vers les énergies vertes et une économie décarbonée, souligne Mounsef Ben Haddouche. Pour y répondre, l’entreprise propose une palette de services reposant sur trois facteurs de croissance : efficience énergétique, développement économique et financier, et réduction de l’empreinte carbone.

Alléger sa facture énergétique

Sont ciblées les administrations publiques et entreprises privées à qui Evernex propose des solutions de financements pour accélérer le passage vers des économies vertes qui vont du même coup alléger significativement leur facture énergétique.

A l’arrivée, des économies substantielles pour l’entreprise qui pourra alors utiliser cette somme pour l’investir dans d’autres projets de développement.

Le reconditionnement des data centers, c’est l’autre secteur porteur sur lequel Evernex s’est positionné. Elle fait même partie du top 5 des entreprises mondiales de recyclage des équipements de data centers et dispose pour cela de la plus grande usine de recyclage d’Europe et du Moyen-Orient.

Les clients d’Evernex aujourd’hui sont tous les gros consommateurs d’IT, à savoir les banques, les assurances, les administrations publiques, la Défense… Et pour accompagner son développement, l’entreprise a créé sa propre académie qui forme chaque année une vingtaine de jeunes par an aux métiers centrés sur l’IT et les télécoms (développeurs, commerciaux…). A la fin de leur formation, ces jeunes trouvent rapidement un emploi, soit dans les grandes entreprises ou dans les différentes filiales d’Evernex qui se les arrachent.

