Club Entreprise accueille Trusted Energy, une entreprise marocaine fondée par Younness El Fouih, un acteur clé dans le secteur du conseil en ingénierie énergétique. La société se spécialise dans la fourniture de solutions pour réduire la consommation énergétique et minimiser l’impact environnemental des entreprises au Maroc et à l’International.

Trusted Energy offre une gamme complète de services pour aider les entreprises à se doter de nouveaux moyens dans le domaine de la décarbonation et de la durabilité. L’expertise de Trusted Energy couvre les audits énergétiques, les bilans carbone et les certifications internationales, jouant un rôle crucial dans la mise en œuvre de stratégies de réduction de l’empreinte carbone pour les entreprises qu’elle accompagne.

Selon Younness EL Fouih, Directeur Général de Trusted Energy, la décarbonation n’est pas seulement une tendance, mais une nécessité, surtout pour les entreprises consommatrices d’énergie. Trusted Energy guide ses clients, notamment dans le secteur industriel, vers des objectifs ambitieux comme la neutralité carbone. L’approche personnalisée de chaque client permet de surmonter ses défis spécifiques, tout en garantissant une stratégie de décarbonation efficace et réalisable.

Une expertise certifiée et reconnue

La certification environnementale est une étape clé dans la prestation de services de Trusted Energy. L’invité de Club Entreprise souligne l’importance de ces certifications comme preuve de l’engagement des entreprises envers la réduction de leur impact environnemental et comme un facteur de différenciation sur le marché.

Avec plus de dix ans d’expérience, Trusted Energy a non seulement renforcé sa présence au Maroc mais s’est également étendue en Europe et en Amérique du Nord. Cette expansion internationale démontre la capacité de l’entreprise à adapter et appliquer son expertise marocaine à l’échelle mondiale.

Avec des projets comme sa plateforme Green Building Solutions, Trusted Energy continue d’innover dans le domaine de l’efficacité énergétique. Ces initiatives, combinées à un engagement envers la qualité et l’expansion continue, positionnent Trusted Energy comme un leader dans le conseil en énergie durable et efficace.

