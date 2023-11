Invité de “Club Entreprises”, Majid Benslimane, fondateur et PDG de Presta Freedom, une startup marocaine en plein essor qui propose une plateforme d’abonnement de services à domicile, dont le ménage, mais pas seulement. Découverte d’une approche innovante du service à domicile.

Contrairement à d’autres plateformes, Presta Freedom a opté pour un modèle « full service provider », explique Majid Benslimane. Avec une équipe de plus d’une centaine de personnes, l’entreprise se distingue par une offre de service complète, alors que la plupart de ses concurrents se limitent à mettre en relation les clients et les prestataires de services​​.

Dans ce sens, l’entreprise dispose de son propre personnel, assurant ainsi un niveau de service élevé et régulier. Cette approche permet également une meilleure formation et gestion des employés, pour une qualité de service supérieure et une expérience client homogène.

Vers une Marketplace

Presta Freedom envisage de devenir la première marketplace de services à domicile au Maroc, avec une variété de services en abonnement, tels que le jardinage, la piscine, la garde d’enfants, l’assistance à personne ou encore le toilettage pour chiens, etc. Ce modèle permet de connecter les clients directement avec d’autres entreprises quand Presta FreeDOM n’assure pas le service demandé tout en garantissant un résultat de qualité​​.

L’entreprise lance également l’Académie Presta Freedom, un programme ambitieux de formation professionnelle. Avec un million de travailleurs à domicile au Maroc, dont une majorité dans l’informel, l’académie vise à former ces professionnels, renforçant ainsi la qualité des services offerts et contribuant à l’évolution sociale et économique du pays.

La formation aussi

Majid Benslimane souligne l’importance de la responsabilité sociale de l’entreprise qui ambitionne d’apporter un impact social positif notable au Maroc dans les 15 prochaines années. Cet engagement se reflète dans le modèle d’affaires de Presta Freedom et de ses initiatives de formation.

Avec une levée de fonds impressionnante de 11 millions de dirhams et un partenariat avec Azur Innovation, Presta Freedom se prépare pour une expansion régionale et continentale. La startup vise à stabiliser son service à Casablanca avant de s’étendre à d’autres régions et pays, notamment en Afrique.

En complément de sa levée de fonds traditionnelle, Presta Freedom explore des moyens alternatifs de financement, comme la franchise déléguée. Cette approche attire des investisseurs qui croient en l’avenir du service et veulent participer à ce projet novateur.

