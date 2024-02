Entré en compétition dans la peau du grand favori, le Maroc est sorti de cette Coupe d’Afrique des Nations par la petite porte des huitièmes de finale. Engagé à atteindre les demi finales, Walid Regragui a assumé son échec, jetant la balle dans le camp de la FRMF.

Plus tôt en 2023, le sélectionneur national s’est engagé, à maintes reprises, à quitter le navire s’il ne vient pas à se qualifier au dernier carré de la compétition. Or, son discours semble prendre un autre virage depuis l’élimination.

Pendant que l’opinion publique est partagée concernant le coach national entre les partisans de la «culture de la reconnaisse», qui évoquent l’épopée du Mondial Qatari et la victoire contre le Brésil (en amical), et les partisans de la «culture du résultat», qui demandent sa tête, l’entraîneur lui-même laisse planer le doute annonçant une réunion décisive avec le président de la Fédération royale marocain de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

Depuis son premier jour à la tête de la sélection, le coach appelle à l’instauration d’une «culture du résultat» au sein des instances sportives marocaines. Quelques minutes après le coup de sifflet final dudit match, ce discours à quelque peu changé.

Récemment, avant le début de la CAN, il était invité à une émission sur la chaîne RMC Sport. Regragui a confirmé encore une fois son intention de laisser les rênes en cas de sortie prématurée des Lions de l’Atlas de la compétition. «Oui, je le pense et ça tient toujours. Les gens pensent que je mets la pression comme ça, mais c’est mon pays, j’ai envie d’être ambitieux pour mon pays. J’ai envie que le prochain sélectionneur qui vient après moi comprenne qu’on a envie de gagner des titres».

«On va rentrer et on va bien réfléchir à l’avenir. Je l’avais dit: j’avais dit que le Maroc se devait d’aller au moins en demi-finales. Donc je vais m’asseoir avec mon président, on va bien discuter. Je ne me cache jamais et on va prendre nos responsabilités, en tout cas la mienne. Aujourd’hui j’ai échoué, donc il faut assumer», avait lancé Regragui après le match Maroc-Afrique du Sud.

Mais depuis cette déclaration… Silence radio. Si certains joueurs ont d’ores et déjà rejoint leurs clubs, l’on ne sait encore rien sur la situation de Regragui ni ce qu’on dit la Fouzi Lekjaa.

La FRMF s’est murée dans le silence et aucune information ou rumeur n’a fuité cette fois, contrairement à ce qui s’est passé avec son prédécesseur Vahid Halilhodzic.

En 2022, la FRMF avait organisé une conférence de presse dans ses locaux 4 jours seulement après l’élimination en quart de finale de la CAN 2021.

Aujourd’hui, aucun mot de la fédé marocaine… la situation reste floue en l’attente de la réunion entre Regragui et le président de l’instance suprême du football national.

En attendant, le public du foot prend son mal en patience et digère une énième déception. Après 2 victoires et un nul en phase de poules, les Lions de l’Atlas devaient faire face aux Bafana Bafana en huitièmes.

Plombée par l’absence de Sofyan Boufal et de Hakim Ziyech, l’équipe nationale a eu du mal à se départager des Sud-Africains avant de subir une défaite cuisante qui a remis en question les choix du sélectionneur pour ce match.

Sur les réseaux sociaux, dans les cafés, dans talks et podcasts, ces choix tactiques sont contestés et ce après une semaine après la “débâcle”.

D’ailleurs, il a évoqué ses choix au micro de plusieurs supports. “Les choix, tout ce qu’il s’est passé aujourd’hui. On va réfléchir, penser à ce qu’on n’a pas bien fait”, avait-il déclaré après sa sortie de la compétition.

“On est très déçus parce qu’on était venu avec l’ambition de gagner la CAN. Sortir aussitôt dans le tournoi, ce n’était pas prévu. Mais comme on l’a dit, cette compétition est vraiment difficile. Beaucoup de surprises… On était prévenus, mais on a fait des erreurs qui ne nous ressemblent pas. Mais j’assume la responsabilité aujourd’hui… Il faut corriger pour revenir plus fort. C’est un groupe très jeune aussi, qui va continuer à progresser. On ne peut pas louper autant d’occasions. Le pénalty ça arrive, c’est le football. Achraf Hakimi nous aurait peut-être permis de revenir dans le match, mais à l’arrivée on a quand même lâché. Félicitations à l’Afrique du Sud”, a affirmé Regragui à chaud.