Lors de la conférence de presse qui précédait le match Maroc-Afrique du Sud, Walid Regragui a indiqué que l’équipe nationale joue uniquement pour porter haut le drapeau du Maroc et pas pour le monde arabe. Une sortie qui a fait réagir les internautes de tous bords.

Le Maroc affronte ce mardi la sélection Sud-africaine dans le cadre du huitième de finale de la CAN 2023. Et comme le veut la coutume, une conférence de presse s’est tenue la veille de cette rencontre. En réponse à une journaliste présente dans la salle du Stade Laurent Pokou, le sélectionneur national s’est dit insouciant de la disqualification de l’Egypte.

Regragui🎙️: « Nous ne représentons pas les Arabes, Nous représentons le Maroc 🇲🇦 et les Marocains, il faut arrêter ce clivage Afrique du Nord et Afrique subsaharienne »pic.twitter.com/xSxKMnyuSZ — Saad M (@CoolTheCucumber) January 30, 2024

Plus encore, Regragui a affirmé que ses hommes et lui-même ne jouent pas sous la bannière du monde arabe. « On se concentre actuellement sur l’équipe nationale marocaine et nous participons à une compétition africaine en jouant uniquement pour le Maroc« , indique le tacticien marocain.

Au lendemain de cette déclaration, les commentaires étaient partagés à propos de cette sortie « regraguienne », entre ceux qui ont applaudi des deux mains cette prise de position et ceux qui estiment qu’elle est déplacée.

Dans le monde arabe par exemple, seule une poignée a approuvé la déclaration du sélectionneur national. Ce fut le cas de l’animateur égyptien Mohamed Almahmoudy qui s’est dit totalement d’accord avec le coach marocain.

« الكلام اللي قاله الركراكي في المؤتمر الصحفي يدرس 👏🇲🇦وكان سهل وليد يلعب على مشاعر العرب لكنه رفض »🔥💣 رد فعل المحمودي على المؤتمر الصحفي لوليد الركراكي قبل مواجهة منتخب المغرب لجنوب إفريقيا 👌#سوبر_ليج pic.twitter.com/68uUZ1Pp4t — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 29, 2024

Même son de cloche auprès d’une poignée de personnalités égyptiennes.

بصراحة لا أرى أي شيء سلبي في تصريح الكابتن وليد الركراكي مدرب المغرب.. مسألة أنه يلعب بإسم المغرب فقط أشوفها طبيعية وبدون لف ودوران ومحاولة كسب تعاطف من الجمهور في العالم العربي. نحن سنشجع المغرب الآن بعد خروج منتخباتنا لأننا اخترنا تشجيعهم فقط لا أكثر ولا أقل، ليس فرض علينا ولا… pic.twitter.com/2a168Nayx4 — Ahmedöv (@a5medv) January 29, 2024

Parallèlement, certains ont pris la déclaration du coach des Lions de l’Atlas comme une offense à l’adresse des supporters originaires de pays arabes.

وليد الركراكي يقلل من قيمة تمثيل العرب، ويتحدث برسالة صادمة عن خروج مصر من أمم إفريقيا#العربية_رياضة pic.twitter.com/rAdaRe1hPt — العربية رياضة (@AlArabiya_spt) January 30, 2024

Mais cette fois encore, les Marocains étaient tous derrière le sélectionneur national suite à cette énième polémique de la CAN dans sa version 2023. Sur X, toujours, beaucoup de Marocains ont volé à la rescousse Regragui.

و قال حقا.

فريقنا في كأس افريقيا يمثل المغرب لا غير.

و لما نتاهل لكأس العالم نمثل المغرب لا غير. https://t.co/md1CxzE3nF — azizdaouda.com (@AzizDaouda) January 30, 2024