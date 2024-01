Walid Regragui et Achraf Hakimi après la défaite du Maroc face à l’Afrique du Sud en huitièmes de finale de football de la CAN, au Stade Laurent Pokou à San Pedro, le 30 janvier 2024. © SIA KAMBOU / AFP

Après l’élimination de la Coupe d’Afrique des Nations à la suite de la défaite en 8es de finale face à l’Afrique du Sud (2-0), le sélectionneur national Walid Regragui a assumé ses responsabilités, se montrant prêt à partir après « avoir échoué à se qualifier en demi-finale comme convenu dans son contrat » avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

A chaud, le coach nationa n’a pas maché ses mots. Critique envers lui-même et pas du tout indulgent avec son équipe, Walid Regragui a exprimé sa déception. « On est très déçus, on était là pour gagner cette compétition. Sortir aussi tôt de ce tournoi n’était pas prévu, mais comme on a dit cette coupe est vraiment difficile, il y a beaucoup de surprises, on était prévenu. On a fait des erreurs qui ne nous ressemblent pas », a-t-il lancé.

« J’assume la responsabilité aujourd’hui des choix. On va réfléchir. On va bien penser à ce qu’on n’a pas bien fait pour revenir plus fort. C’est un groupe où il y a beaucoup aussi de jeunes qui vont apprendre de cette compétition », a poursuivi le technicien.

Pas du tout indulgents envers ses hommes, Regragui a pointé du doigt le manque d’efficacité face à la cage. « On ne peut pas se permettre de louper autant de situations », a-t-il dit nuançant son propos quant au penalty raté par Hakimi.

« Le penalty raté, ça arrive, c’est le football, Achraf nous aurait permis peut-être de revenir dans le match, mais après quand on regarde les situations à la fin comme on a lâché, ce n’est pas à l’image de notre équipe.

Tout en félicitant l’Afrique du Sud, qui affrontera le Cap-Vert en quarts, Regragui a affirmé qu’il temps de se tourner vers l’avenir: « On va rentrer et on va bien réfléchir à l’avenir ».

« Je l’avais dit ! J’avais dit que le Maroc se devait d’aller au moins en demi-finales. Donc, je vais m’asseoir avec le président, on va bien discuter. Je ne me cache jamais et on va prendre nos responsabilités, en tout cas la mienne. Aujourd’hui, j’ai échoué, donc il faut assumer », a lancé le finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations de 2004 avec la sélection.