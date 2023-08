Devant des milliers de fans euphoriques, Al Hilal a présenté samedi sa nouvelle star: le gardien du repaire des Lions de l’Atlas Yassine Bounou.

Dans un stade « Roi-Fahd » archicomble (67000 personnes), le club de Riyad a présenté sa nouvelle star, le brésilien Neymar en grandes pompes, mais également le portier des Lions de l’Atlas Yassine Bounou.

Micro en main, l’ancien sévillan, souriant, a remercié les spectateurs: « Inch’Allah on va réussir à écrire l’histoire avec le club d’Al Hilal et avec ce grand public. Un grand salut pour ce magnifique public et Dima Hilal », a-t-il lancé, recevant une ovation en retour.

Al Hilal a présenté également le brésilien Neymar débauché de chez le PSG.

Le club de la capitale saoudienne, Al Hilal, a annoncé, jeudi soir, la signature de Yassine Bounou, en provenance du Séville FC.

Au lendemain de la Supercoupe d’Europe qu’il a perdu aux tirs au but avec le FC Séville face au Manchester City, mercredi soir à Athènes, le portier national a été vite annoncé au club de la capitale saoudienne.

🎬 « بـونو ».. الكواليس من الوصول للحوار 💙#بونو_هلالي pic.twitter.com/jlaim5KmZ5 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 17, 2023

Le jour même il a été aperçu en compagnie de son agent Anass Ouzifi à table avec le président d’Al Hilal, Fahd Bin Nafel, en pleins pourparlers concernant son transfert.

Annoncé au Bayern de Munich puis au Real Madrid et bien avant au PSG et dans plusieurs clubs anglais, Bono a atterri à Riyad aux côtés de la star brésilienne Neymar, Malcom, Koulibaly, Milinkovic-Savic et Ruben Neves.

Pour ce qui est du montant du transfert, les médias sportifs saoudiens indiquent qu’il est de 21 millions d’euros.

Après près de quatre ans avec le Sevilla FC —depuis le 2 septembre 2019–, Bono quitte le navire sévillan avec l’un des meilleurs palmarès des internationaux marocain en Europe.

Lire aussi: Séville FC: Mendilibar ne digère pas le départ de Yassine Bounou

Avec les Sevillistas, Bono a disputé 142 matchs officiels et remporté plusieurs titres dont la Ligue Europa de la saison 2022-2023.

L’unique Zamora dans l’histoire de ce club, Bono a joué un rôle clé dans la séance des tirs au but lors d’une finale époustouflante (1-1) face à l’AS Rome. Comme face à l’Espagne au Mondial, Yassine arrête deux penaltys et s’offre un deuxième titre européen avec l’équipe andalouse.

❤️ Toda la actualidad en clave sevillista en 60″. pic.twitter.com/GrwbfkH1E4 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 17, 2023

Son départ constitue une grosse perte pour Sevilla FC au point que l’entraîneur de l’équipe, José Luis Mendilibar, aura du mal à digérer.

« Tu as toujours été un exemple sur et en dehors du terrain, Yassine. Merci et bonne chance dans votre avenir », a écrit le club sur X.