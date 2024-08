Muet lors de ses trois premiers matches de Liga avec le Real Madrid, Kylian Mbappé « n’a pas de problème d’adaptation », a estimé samedi son entraîneur Carlo Ancelotti à la veille de la réception du Betis Séville (20h30) dans le cadre de la quatrième journée.

« Il n’a pas marqué c’est vrai mais il joue très bien et il a été à chaque fois très dangereux. Je ne crois pas qu’il ait de problème d’adaptation », a déclaré Ancelotti en conférence de presse, insistant avant tout sur le manque d’équilibre de son équipe.

« Ce n’est pas compliqué, on doit défendre mieux. On doit avoir une implication collective, une attitude collective, travailler ensemble pour récupérer les ballons. Au niveau statistique nous n’avons encaissé que deux buts, mais on a du mal à récupérer le ballon au milieu et nos adversaires jouent un peu trop facilement entre les lignes », a-t-il expliqué.

Interrogé sur l’entente pour l’instant infructueuse entre Mbappé et Vinicius Junior en attaque, le coach s’est montré confiant:

« Je pense qu’ils s’associent plutôt bien. Le problème de marquer ou non c’est un détail. Au niveau offensif évidemment on peut toujours mieux jouer, jouer plus rapide, avec plus de mouvements. Mais nous avons marqué à chaque match, le problème n’est pas là. Avec le temps Vinicius et Mbappé vont s’entendre de mieux en mieux, et Mbappé va aussi s’entendre mieux avec les milieux », a-t-il détaillé.

« Nous n’avons pas eu de problèmes offensifs ces dernières années et nous n’en aurons pas cette année alors que nous avons les meilleurs attaquants du monde », a-t-il tranché.

Le Real, tenu en échec à deux reprises en trois journées de Liga, devra selon lui « montrer sa meilleure version » pour s’imposer au Santiago Bernabéu contre le Betis Séville, où Mbappé cherchera à débloquer son compteur en championnat.